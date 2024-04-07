Константин Тюкавин: «Промес был главной фигурой в «Спартаке», им его явно не хватает. Для «Динамо» это плюс»

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин высказался о предстоящей игре со «Спартаком».

Команды встретятся в 23-м туре Мир РПЛ. Матч состоится сегодня, 7 апреля, и начнется в 19:30 по московскому времени.

– Впереди четвертое дерби со « » в этом сезоне. Не приелись они еще?

– Конечно, нет. Всегда приятно играть с такими командами. Тем более это дерби. Нужно выйти, показать свою лучшую игру и постараться реабилитироваться за поражение от «Ростова».

– Сергей Паршивлюк охарактеризовал противостояние болельщиков « » и «Спартака» словом вражда. А чем оно является лично для вас?

– Для меня это самое настоящее дерби. В этих матчах всегда высочайший накал страстей. Все прекрасно знают, что «Спартак» значит для «Динамо», так что очень хочется победить в это воскресенье.

– Это будет ваше юбилейное десятое дерби. Вспомните свой любимый матч против «Спартака».

– Честно, все матчи против «Спартака» у меня любимые. Наверное, выделю самый первый, когда я забил пяткой с передачи Себы Шиманьского. И еще когда в гостях сыграли 2:2 – я тогда вышел во втором тайме и тоже смог забить.

– Смотрели кубковый матч «Спартака» с «Зенитом» в среду? Что скажете об игре ближайшего соперника?

– Да, смотрел, но это все-таки был кубковый матч, а в воскресенье будет игра чемпионата. Думаю, после поражения они будут вдвойне мотивированы и выйдут на дерби с горящими глазами, к чему мы должны быть готовы.

– «Спартак» не забил ни одного гола в трех матчах в этом году. Настолько им тяжело без ?

– Конечно, Промес был главной фигурой у них в команде, и им его явно не хватает. Для нас это плюс, – сказал .