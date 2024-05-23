Туран о Гюлере в «Реале»: «Его история напоминает голливудский фильм, он становится большим игроком на наших глазах»

Арда Туран считает, что Арду Гюлера ждет успешное будущее.

После неудачного начала сезона из-за травм 19-летний полузащитник отметился голами за «Реал» в трех матчах подряд и в пяти из семи последних играх. Ему также удалось забить шесть голов после шести ударов в створ.

«Он становится большим игроком на наших глазах. Мы можем увидеть прекрасную историю, напоминающую голливудский фильм.

Мы рады видеть, как хорошо он выступает за « ». Нужно ценить игроков такого типа и получать от них удовольствие», – сказал бывший турецкий полузащитник «Барселоны» и «Атлетико».

В текущем сезоне провел 10 матчей в . Его подробная статистика доступна здесь.

Шесть голов за шесть ударов в створ – вот так Гюлер ворвался в «Реал» и Ла Лигу!