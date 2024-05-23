Туран о Гюлере в «Реале»: «Его история напоминает голливудский фильм, он становится большим игроком на наших глазах»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Арда Туран Арда Гюлер Футбол

Арда Туран считает, что Арду Гюлера ждет успешное будущее.

После неудачного начала сезона из-за травм 19-летний полузащитник отметился голами за «Реал» в трех матчах подряд и в пяти из семи последних играх. Ему также удалось забить шесть голов после шести ударов в створ.

«Он становится большим игроком на наших глазах. Мы можем увидеть прекрасную историю, напоминающую голливудский фильм.

Мы рады видеть, как хорошо он выступает за «Реал Мадрид». Нужно ценить игроков такого типа и получать от них удовольствие», – сказал бывший турецкий полузащитник «Барселоны» и «Атлетико».

В текущем сезоне Гюлер провел 10 матчей в Ла Лиге. Его подробная статистика доступна здесь.

Шесть голов за шесть ударов в створ – вот так Гюлер ворвался в «Реал» и Ла Лигу!

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6 комментариев
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Искренне Верю в него, и желаю успехов этому пареньку , большой вызов он выбрал для себя и надеюсь его риск будет оправдан большим успехом
+5
-3
+2
Ответ Подкат Пенальтьевич
В след. сезоне опять на лавке будет сидеть безвылазно, потом аренда и какой нибудь сосьедад потолок карьеры
На кофейной гуще гадаешь ?
+2
0
+2
Ответ Подкат Пенальтьевич
В след. сезоне опять на лавке будет сидеть безвылазно, потом аренда и какой нибудь сосьедад потолок карьеры
А мне кажется, что у этого парня все получится. Потенциал огромнейший, главное чтобы травмы обходили его стороной.
+2
-1
+1
после таких тяжелых травм,востанавливаются психологически очень долго.парень совсем молодой.особенно тяжело.очень техничный футболист,даже игроки Реала летом удивлялись.ничего,на евро надеюсь проявит себя,предсезонке окрепнет по всем фронтам.удачи ему!!!!
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