Гюлер забил за «Реал» в 3 матчах подряд и в 5 из 7 последних игр

Теги Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига Арда Гюлер Футбол

Арда Гюлер забил пятый гол в чемпионате Испании.

Полузащитник «Реала» открыл счет на 14-й минуте матча с «Вильярреалом».

Турок отличился в третьей игре кряду. В 7 последних матчах в Ла Лиге у него 5 голов.

Подробно со статистикой 19-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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132 комментария
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Просто талантище. Шикарный игрок. Прав Карло, мяч действительно его любит. Если травмы будут обходить его стороной, то через пару сезонов будет делать разницу в Мадриде.
+56
-8
+48
Спасибо Деку за Гюлера!
+38
-8
+30
Ответ corazon blanco
Просто талантище. Шикарный игрок. Прав Карло, мяч действительно его любит. Если травмы будут обходить его стороной, то через пару сезонов будет делать разницу в Мадриде.
Чуамени, Камавинга, Вальверде, Гюлер, Беллингем - в полузащите

Винисиус, Родриго, Мбаппе, Эндрик - в нападении

Это таран!
+33
-4
+29
Я правильно понимаю, что Гюлер, просидев на лавке весь сезон, забил столько же, сколько гений Хламаль?
+33
-14
+19
Ответ Зеленский
Спасибо Деку за Гюлера!
Ну так Гюлер сам выбрал Реал
+21
-3
+18
За пару матчей набил стату как Ямаль за всю свою карьеру во втором каталонском.
+13
-1
+12
Ответ Lindeman
Ну так Гюлер сам выбрал Реал
Ну вы действительно думаете, что начинающий игрок пойдёт в сложную команду с нервным тренером?

пока писал - Васкес дал голевую на 2йгол Арды!
+12
-2
+10
Ответ Shuller18
Я правильно понимаю, что Гюлер, просидев на лавке весь сезон, забил столько же, сколько гений Хламаль?
Нет, Гюлер половину сезона был травмирован. Вроде даже операции перенес.
+9
-1
+8
просто бист.
Алхазов, если не врет, говорит, что это его 5-й гол, из 8 ударов в створ.
+10
-3
+7
Ответ Shuller18
Я правильно понимаю, что Гюлер, просидев на лавке весь сезон, забил столько же, сколько гений Хламаль?
ты такой хейтер жесть просто))не голы не главное.а таком случае ответь почему фермин лопес забил больше чем кроос и вальверде вместе взятые)))а на минуточку ямаль младше на два года.вот когда ему будет 19 лет тогда и сравним
+7
-1
+6
Просто уничтожает самого молодого 16-летнего с миллионом минут арабчонка Ямальку))
+9
-3
+6
Ответ f0rmoceft
Дубль Гюлера, ну какой же молодец
Тут еще стоит отметить потрясающую проникающую передачу Васкеса. Лукас сегодня тоже чертовски хорош.
+6
-1
+5
Дубль Гюлера, ну какой же молодец
+7
-2
+5
Зачем вот унижать тут Ямаля. Парень в 16 на горбу тащит Барсу. Гюлер красава конечно, выходит и использует шансы на максимум. Ямаля оставьте в покое парни, будьте объективны, мегаталант, которые не боится в 16 лет брать на себя игру и ответственность, и не растворяется на поле даже против Реала или ПСЖ. P.S. Болельщик Реала
+6
-1
+5
Ответ Shuller18
Да-да) ржака конечно) Как же пиарят своих брусков никчемных
не зааидуй хейтер))с тобой все уже давно понятно
+5
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+4
Ответ заблокированному пользователю
Объективно - лучший молодой игрок Ла Лиги 2023/2024 Но дадут Ламину, потому что он моложе
как будто не заслуженно ему дадут, он во всех матчах пахал как взрослый дядька
+7
-3
+4
Ответ Predator87
вот и посмотрим кто чего стоит)и сколько времени в след.сезоне проведут ямаль и гюлер в стартовом составе своих клубов.вот вы тут кричите что гюлер гений,а почему этот гений в основе не играет)))странно
при такой конкуренции...а на месте Ямаля нет вообще никого
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Гюлер за 6 матчей забил столько же голов как симулянт Ямаль за весь сезон
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Аааааааа дубльььььььь ребята у меня такая радость от гола игрока Реала была после голов Роналду, это чуствооо радости оно вернулось. Очень надеюсь что ему дадут время в леьущем сезоне. 🥺
+4
-1
+3
Ответ Predator87
ты такой хейтер жесть просто))не голы не главное.а таком случае ответь почему фермин лопес забил больше чем кроос и вальверде вместе взятые)))а на минуточку ямаль младше на два года.вот когда ему будет 19 лет тогда и сравним
Когда ему будет 19, он будет играть в Брайтоне)
+9
-6
+3
Молодец пацан. Вот так и нужно подводить молодых к основе через такие матчи. Мб и получится новый Фоден
+4
-2
+2
Ответ Shuller18
Я правильно понимаю, что Гюлер, просидев на лавке весь сезон, забил столько же, сколько гений Хламаль?
с 3 местом Баварии и с 6 местом Челси, поздравляю, завсегдатай ты наш ветки Ла Лиги и каталонской ветки)))
+2
0
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Чуамени, Камавинга, Вальверде, Гюлер, Беллингем - в полузащите Винисиус, Родриго, Мбаппе, Эндрик - в нападении Это таран!
Гюлер в атаке будет, а не в полузащите.
+2
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Ещё голллл.Дубль от гения!!!
+4
-2
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Гюлер конечно супер топ)))) так рад за него 👍
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Арда это подарок небес.Лучше всяких Рафинь,Феликсов,Ямалов вместе взятых
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Пока Мбаппе два года жировал в Париже, в Мадриде за это время столько молодых звезд зажглись((((((... Беллингем, Гюлер, Браими...А Винисиус стал главным претендентом на ЗМ.
Это, кстати, серьезная проблема для Анчелотти. Что не новичок, то резко начинает жечь...И как быть?
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Ответ Зеленский
У Анчелотти есть любимчик Родриго.А так этот парень сильнее и Родриго,и Браима,и Ямаля
ну не знаю насчет любимчика )не проверял.парень сам выбрал свою судьбу.знал что в реале будет на лавке сидеть.как говорится каждому свое
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Ответ Любезный Коссутий
просто бист. Алхазов, если не врет, говорит, что это его 5-й гол, из 8 ударов в створ.
Это его 6ой гол в 4ом или 5ом полном матче в 19 лет в топ клубе. Такое кто-нибудь когда нибудь делал вообще?
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Ответ Улан Нурзаатбеков
с 3 местом Баварии и с 6 местом Челси, поздравляю, завсегдатай ты наш ветки Ла Лиги и каталонской ветки)))
Он уже от всех отрёкся, в том числе и от ЦСКА. Остался только реал, пока берёт какие-то трофеи. Ни разу не глор🤓
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