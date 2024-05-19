Гюлер забил за «Реал» в 3 матчах подряд и в 5 из 7 последних игр
Арда Гюлер забил пятый гол в чемпионате Испании.
Полузащитник «Реала» открыл счет на 14-й минуте матча с «Вильярреалом».
Турок отличился в третьей игре кряду. В 7 последних матчах в Ла Лиге у него 5 голов.
Подробно со статистикой 19-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Винисиус, Родриго, Мбаппе, Эндрик - в нападении
Это таран!
пока писал - Васкес дал голевую на 2йгол Арды!
Алхазов, если не врет, говорит, что это его 5-й гол, из 8 ударов в створ.
Это, кстати, серьезная проблема для Анчелотти. Что не новичок, то резко начинает жечь...И как быть?