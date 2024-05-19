Гюлер забил за «Реал» в 3 матчах подряд и в 5 из 7 последних игр

Арда Гюлер забил пятый гол в чемпионате Испании.

Полузащитник « » открыл счет на 14-й минуте матча с « ».

Турок отличился в третьей игре кряду. В 7 последних матчах в у него 5 голов.

Подробно со статистикой 19-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.