Гюлер о дубле «Вильярреалу»: «Никогда не думал, что у меня будет такая статистика. Анчелотти говорил мне, когда я не играл: «Наберись терпения, работай, и твое время придет»

Арда Гюлер рассказал об адаптации в «Реале».

В матче 37-го тура против « » отметился дублем. Турецкий полузащитник забил в 3-м матче подряд – у него 6 голов в чемпионате.

«Первый тайм был отличным, но «Вильярреал» тоже был хорош. «Реал» всегда играет на победу.

Как я уже говорил, я полностью адаптировался. Все помогают мне. Я хочу продолжать забивать, чтобы радовать болельщиков.

Я никогда не думал, что у меня будет такая статистика. Я сосредоточен только на футболе и усердной работе. Я очень счастлив и горд.

Даже когда я не играл, беседовал со мной. Он говорил мне: «Наберись терпения, работай, и твое время придет». Я люблю футбол и благодарю Бога за то, что забиваю голы», – сказал полузащитник « ».