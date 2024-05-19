Гюлер о дубле «Вильярреалу»: «Никогда не думал, что у меня будет такая статистика. Анчелотти говорил мне, когда я не играл: «Наберись терпения, работай, и твое время придет»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига Арда Гюлер Футбол

Арда Гюлер рассказал об адаптации в «Реале».

В матче 37-го тура Ла Лиги против «Вильярреала» Гюлер отметился дублем. Турецкий полузащитник забил в 3-м матче подряд – у него 6 голов в чемпионате.

«Первый тайм был отличным, но «Вильярреал» тоже был хорош. «Реал» всегда играет на победу.

Как я уже говорил, я полностью адаптировался. Все помогают мне. Я хочу продолжать забивать, чтобы радовать болельщиков.

Я никогда не думал, что у меня будет такая статистика. Я сосредоточен только на футболе и усердной работе. Я очень счастлив и горд.

Даже когда я не играл, Анчелотти беседовал со мной. Он говорил мне: «Наберись терпения, работай, и твое время придет». Я люблю футбол и благодарю Бога за то, что забиваю голы», – сказал полузащитник «Реала».

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6 комментариев
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Этот матч чем-то напомнил легендарный Арсенал-Ливерпуль 4:4. Дубль Торреса, а в ответ покер Аршавина.
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Молодчина так держать 😇
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Анчелотти -педагог от Бога.
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а помните пацана, который манишкой швырялся? где он сейчас?
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Там в первом тайме режиссёры выхватили отличный кадр со скамейки, где Вини кому-то с улыбкой о чём-то говорит. Первая мысль: мол, "Смотри, этот парень в следующем сезоне выдавит Родриго из основы" :)

Круто Арда сыграл. И не только в голах дело, в целом смотрелся тоже очень сильно.
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