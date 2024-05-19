Гюлер о дубле «Вильярреалу»: «Никогда не думал, что у меня будет такая статистика. Анчелотти говорил мне, когда я не играл: «Наберись терпения, работай, и твое время придет»
Арда Гюлер рассказал об адаптации в «Реале».
В матче 37-го тура Ла Лиги против «Вильярреала» Гюлер отметился дублем. Турецкий полузащитник забил в 3-м матче подряд – у него 6 голов в чемпионате.
«Первый тайм был отличным, но «Вильярреал» тоже был хорош. «Реал» всегда играет на победу.
Как я уже говорил, я полностью адаптировался. Все помогают мне. Я хочу продолжать забивать, чтобы радовать болельщиков.
Я никогда не думал, что у меня будет такая статистика. Я сосредоточен только на футболе и усердной работе. Я очень счастлив и горд.
Даже когда я не играл, Анчелотти беседовал со мной. Он говорил мне: «Наберись терпения, работай, и твое время придет». Я люблю футбол и благодарю Бога за то, что забиваю голы», – сказал полузащитник «Реала».
Круто Арда сыграл. И не только в голах дело, в целом смотрелся тоже очень сильно.