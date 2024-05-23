Радимов о Сафонове в «ПСЖ» за 20 млн евро: «Плохо верю в подобные новости – наши клубы не играют в еврокубках. Хотя применительно к Парижу это, вероятнее всего, копейки» 

Теги ПСЖ Владислав Радимов премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Краснодар Матвей Сафонов Футбол

Владислав Радимов не верит в возможный переход Матвея Сафонова в «ПСЖ» за 20 млн евро.

«Ну вот вы верите? Это как может быть, так и не может. Я плохо верю в подобные новости, потому что наши клубы не играют в еврокубках. 

Одно дело — смотреть Сафонова в РПЛ, а другое дело — в еврокубках. Это не сопоставить. Было бы так, тогда можно было бы говорить, он вполне мог бы это заслужить своей игрой. 

А сейчас, да еще и за такую сумму… Хотя применительно к «ПСЖ» это, вероятнее всего, копейки», — сказал экс-игрок сборной России.

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6 комментариев
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Ответ Михаил Алексеев
Радоваться за пацана только из-за того что слух такой появился, как минимум глупо. Потому что можно написать, что и Набабкиным интересуется Бавария
Соглашусь, что радоваться прям не стоит, но как изливаются фекалиями львиная доля бывших «топ» футболистов России читать неприятно
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Ответ dr. cage
От наших пердедов легенд сплошь скепсис.. Не один нормально не порадовался за пацана, что хотя бы слух такой появился.. Не каждый день наших вратарей связывают с большими командами.. Только легенду МЮ вспоминаю - Акенфлаева.. И интересно, в 404 всякие Шовковские и Воронины тоже брюзжали, когда Реал Лунина во вторую команду брал?
Радоваться за пацана только из-за того что слух такой появился, как минимум глупо. Потому что можно написать, что и Набабкиным интересуется Бавария
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Ответ Михаил Алексеев
Радоваться за пацана только из-за того что слух такой появился, как минимум глупо. Потому что можно написать, что и Набабкиным интересуется Бавария
Набабкиным интересуется Бавария
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Ответ Дядя ТУРА
Набабкиным интересуется Бавария
Бавария это какой то столичный пивной бар??
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