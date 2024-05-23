Радимов о Сафонове в «ПСЖ» за 20 млн евро: «Плохо верю в подобные новости – наши клубы не играют в еврокубках. Хотя применительно к Парижу это, вероятнее всего, копейки» 

Владислав Радимов не верит в возможный переход Матвея Сафонова в «ПСЖ» за 20 млн евро.

«Ну вот вы верите? Это как может быть, так и не может. Я плохо верю в подобные новости, потому что наши клубы не играют в еврокубках.

Одно дело — смотреть в , а другое дело — в еврокубках. Это не сопоставить. Было бы так, тогда можно было бы говорить, он вполне мог бы это заслужить своей игрой.

А сейчас, да еще и за такую сумму… Хотя применительно к « » это, вероятнее всего, копейки», — сказал экс-игрок сборной России.