Строительство нового стадиона «Торпедо» планируют завершить осенью 2026-го. Вместимость – более 15 000 зрителей
Строительство нового стадиона «Торпедо» планируют завершить осенью 2026 года.
Об этом сообщил президент черно-белых Александр Волнушкин.
«Строительство идет с опережением графика. В конце этого года мы заканчиваем установку каркаса и крыши. А начиная с января 2026 года мы займемся внутренними коммуникациями.
Думаю, в октябре-ноябре 2026 года будет окончание стройки. Первоначально все шло к тому, что работы завершатся в 2027 году, мы немного перестроили график, ускорили процесс.
С января идем по графику, даже с некоторым опережением благодаря организации работ на площадке, увеличению мощностей, количества людей. Сейчас на стройплощадке работают порядка 320 человек в две смены. Процесс ускорен значительно», – сказал Волнушкин.
Новая арена в Москве на Восточной улице будет вмещать более 15 тысяч зрителей.
То его строят больше людей, чем будут на него ходить
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1011986_Torpedo_objavilo_o_rekonstrukcii_stadiona_imeni_Eduarda_Strelcova
"Реконструкции стадиона имени Эдуарда Стрельцова, начнется во втором квартале 2020 года. Ориентировочные сроки строительства составят 2,5 года."
Уже весной 2023 года должны были бегать по графику.
Визуально за пару лет можно построить.