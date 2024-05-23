Строительство нового стадиона «Торпедо» планируют завершить осенью 2026-го. Вместимость – более 15 000 зрителей

Строительство нового стадиона «Торпедо» планируют завершить осенью 2026 года.

Об этом сообщил президент черно-белых Александр Волнушкин.

«Строительство идет с опережением графика. В конце этого года мы заканчиваем установку каркаса и крыши. А начиная с января 2026 года мы займемся внутренними коммуникациями.

Думаю, в октябре-ноябре 2026 года будет окончание стройки. Первоначально все шло к тому, что работы завершатся в 2027 году, мы немного перестроили график, ускорили процесс.

С января идем по графику, даже с некоторым опережением благодаря организации работ на площадке, увеличению мощностей, количества людей. Сейчас на стройплощадке работают порядка 320 человек в две смены. Процесс ускорен значительно», – сказал Волнушкин.

Новая арена в Москве на Восточной улице будет вмещать более 15 тысяч зрителей.