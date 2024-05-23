Строительство нового стадиона «Торпедо» планируют завершить осенью 2026-го. Вместимость – более 15 000 зрителей

Теги стадион им. Э.А. Стрельцова Первая лига Торпедо стадионы Футбол

Строительство нового стадиона «Торпедо» планируют завершить осенью 2026 года.

Об этом сообщил президент черно-белых Александр Волнушкин.

«Строительство идет с опережением графика. В конце этого года мы заканчиваем установку каркаса и крыши. А начиная с января 2026 года мы займемся внутренними коммуникациями.

Думаю, в октябре-ноябре 2026 года будет окончание стройки. Первоначально все шло к тому, что работы завершатся в 2027 году, мы немного перестроили график, ускорили процесс.

С января идем по графику, даже с некоторым опережением благодаря организации работ на площадке, увеличению мощностей, количества людей. Сейчас на стройплощадке работают порядка 320 человек в две смены. Процесс ускорен значительно», – сказал Волнушкин.

Новая арена в Москве на Восточной улице будет вмещать более 15 тысяч зрителей.

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12 комментариев
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Сейчас на стройплощадке работают порядка 320 человек в две смены.

То его строят больше людей, чем будут на него ходить
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+21
Сестра живет прямо напротив стадиона. Приезжал к ней в Москву год назад, и этой зимой, никакой разницы в постройке там нет. Тупо котлован и вагончики стоят. Сестра говорит, что 0 звуков стройки оттуда, хотя переживали, что громко будет. Думаю, что к 2026 это очень оптимистично ))
+12
0
+12
Ответ StHappyOne
Сестра живет прямо напротив стадиона. Приезжал к ней в Москву год назад, и этой зимой, никакой разницы в постройке там нет. Тупо котлован и вагончики стоят. Сестра говорит, что 0 звуков стройки оттуда, хотя переживали, что громко будет. Думаю, что к 2026 это очень оптимистично ))
Так он подземный будет его строят как метро и так же без без шума
+4
0
+4
В 2025 году вообще ничего делать не будут?
+3
0
+3
Комфортно будет всём девятерых болельщикам Торпедо
+3
0
+3
"Строительство идет с опережением графика".
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1011986_Torpedo_objavilo_o_rekonstrukcii_stadiona_imeni_Eduarda_Strelcova

"Реконструкции стадиона имени Эдуарда Стрельцова, начнется во втором квартале 2020 года. Ориентировочные сроки строительства составят 2,5 года."

Уже весной 2023 года должны были бегать по графику.
+2
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+2
к концу года крышу сделают, а с января 2026 году внутрянку начнут, а целый 2025 год что будут делать?
+1
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+1
Этот стадион строится на месте стрельцовского стадиона Торпедо, под склоном холма? Или это в другом месте?
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Ответ StHappyOne
Сестра живет прямо напротив стадиона. Приезжал к ней в Москву год назад, и этой зимой, никакой разницы в постройке там нет. Тупо котлован и вагончики стоят. Сестра говорит, что 0 звуков стройки оттуда, хотя переживали, что громко будет. Думаю, что к 2026 это очень оптимистично ))
https://www.youtube.com/watch?v=Q_VC0qy1fXA
Визуально за пару лет можно построить.
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Ответ CaSpeR-13
В 2025 году вообще ничего делать не будут?
Да, перерыв.
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Ответ Илья Храпонов
к концу года крышу сделают, а с января 2026 году внутрянку начнут, а целый 2025 год что будут делать?
крыша поляну перекрывать будет?
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Ответ Архитектор Мендисабаль
Этот стадион строится на месте стрельцовского стадиона Торпедо, под склоном холма? Или это в другом месте?
именно на этом месте, под склоном
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