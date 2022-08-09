Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство стадиона «Торпедо», подрядчик начал работы

«Торпедо» сообщило о начале строительных работ по новому стадиону.

«5 августа 2022 года Мосгосстройнадзор выдал ГК «Инград» разрешение на начало строительства стадиона «Торпедо» им Э.А. Стрельцова номер 77-126000-020366-2022.

Выбранный подрядчик по нулевому циклу (свайное поле) уже произвел мобилизацию на строительной площадке.

Фактически это означает начало непосредственно строительных работ по стадиону», – говорится в заявлении клуба.

Новый стадион «Торпедо» будет похож на шестеренку. 15-тысячную арену откроют в 2025-м