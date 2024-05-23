«Во Франции не знают Сафонова. Новость о его возможном переходе в «ПСЖ» у нас нигде не публиковалась». Журналист L’Equipe о вратаре «Краснодара»
Журналист L’Equipe оценил вероятность перехода Матвея Сафонова в «ПСЖ».
«Во Франции не знают Матвея Сафонова. Новость о его возможном переходе в «ПСЖ» у нас нигде не публиковалась.
Я не знаю, правда это или нет, но Доннарумма действительно не играл решающей роли в важных матчах, однако нельзя сказать, что он провел плохой сезон. Поэтому я не знаю, может ли он в дальнейшем потерять место основного вратаря, если трансфер Сафонова действительно произойдет», — сказал Антуан Момон.
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