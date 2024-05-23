«Во Франции не знают Сафонова. Новость о его возможном переходе в «ПСЖ» у нас нигде не публиковалась». Журналист L’Equipe о вратаре «Краснодара» 

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Краснодар Матвей Сафонов Чемпионат.com Футбол

Журналист L’Equipe оценил вероятность перехода Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Во Франции не знают Матвея Сафонова. Новость о его возможном переходе в «ПСЖ» у нас нигде не публиковалась.

Я не знаю, правда это или нет, но Доннарумма действительно не играл решающей роли в важных матчах, однако нельзя сказать, что он провел плохой сезон. Поэтому я не знаю, может ли он в дальнейшем потерять место основного вратаря, если трансфер Сафонова действительно произойдет», — сказал Антуан Момон.

Сафонов в «ПСЖ» – почему это реально?

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39 комментариев
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значит будет полный О-ля-ля,
когда мсье Мурада М. назначат вместо Энрике
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+40
Ху из ит мистер Сафонов?
+17
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+17
Ответ kaka10
значит будет полный О-ля-ля, когда мсье Мурада М. назначат вместо Энрике
Разве что вместо Энрике Иглесиаса
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+14
Да не может быть! Как так?! Это же сам САФОНОВ!!!
+11
-1
+10
Ясное дело, и не узнают
+6
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Ответ xyg2rdwzx4
Динамо своих мерзких журнашлюшек подключает чтоб Краснодар перед игрой расшатать новостями про сперцяна и сафонова. Жалко выглядит
Да уж, очень большой вред может принести команде новости о том, что их игроков могут купить топ клубы )))
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Значит, скоро узнают, кто такой Сафонов.
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вторрой Акинфеев которого будто бы в МЮ звали
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Пусть статью на Спортсе найдут французики. Там черным по-белому написано что это реально.
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Ответ Доктор Верховцев
Разве что вместо Энрике Иглесиаса
Да и тут не вариант, - там всё-таки петь надо уметь)
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Боже, реально кто-то верит серьезно в эту утку?
Ждём Мурада тренером еще тогда
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отправьте в офис псж флешку с нарезками, после просмотра подпишут мгновенно
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А еще Дзюба близок к переходу в Реал, Заболотный в Барсу, Смолов в МС
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+3
Ответ xyg2rdwzx4
Динамо своих мерзких журнашлюшек подключает чтоб Краснодар перед игрой расшатать новостями про сперцяна и сафонова. Жалко выглядит
Шапочку из фальги (т.е. из продукта идентичного натуральному) поправь.. а то ещё волну голоса америки словишь
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Ответ Andrey Yaroslavtsev
Значит, скоро узнают, кто такой Сафонов.
Ага.
«Я докажу! Я покажу!.. Обо мне узнают. Обо мне заговорят!..»
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будет французам сюрприз значит. цель псж на сезон - чемпионство с 11 воспитанниками краснодара в старте
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Ответ muniain al-bilbaui
отправьте в офис псж флешку с нарезками, после просмотра подпишут мгновенно
Зачем? Несомненно что на играх Краснодар-Химки или Краснодар-Оренбург всегда полно главных европейских скаутов :)))
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Я правильно понимаю, что это все игра агентов Сафонова, чтобы больше денег получить от Зенита? Во Франции даже не знают о нем.
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Кто бы сомневался :)))
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Сафонов переходит в Пари. Осталось только выяснить в какой.
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Да это всё ваша "вражденная русофобия" вам глаза замыливает.. не верим. Наши футбики самые лучшие во всем рпл!
+4
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А то прям Момона все знают
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Ответ Доктор Верховцев
Ага. «Я докажу! Я покажу!.. Обо мне узнают. Обо мне заговорят!..»
Ну бары/рестораны так точно
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На что только не идут агенты чтобы повысить цены на своих подопечных.
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а на чемпионате и спортсе знают!
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Новости о переходе Сафонова, это как новости о переходе Сперцяна, только о Сафонове..
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отец невесты согласен. Осталось договориться с Рокфеллером.
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Интересно, что Сафонов и Доннарума одинакового возраста и день рождения в один день у них. Конечно сомнительно для Сафонова переходить и сидеть под Доннарумой, либо его хотят продать.
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А вот это уже похоже на правду, а то прям завтра уже в ПСЖ переходил якобы. Думаю, что это был бы глупый трансфер, зачем брать запасного голкипера за 20 миллионов?
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это секрет
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