«Во Франции не знают Сафонова. Новость о его возможном переходе в «ПСЖ» у нас нигде не публиковалась». Журналист L’Equipe о вратаре «Краснодара» 

Журналист L’Equipe оценил вероятность перехода Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Во Франции не знают . Новость о его возможном переходе в «ПСЖ» у нас нигде не публиковалась.

Я не знаю, правда это или нет, но Доннарумма действительно не играл решающей роли в важных матчах, однако нельзя сказать, что он провел плохой сезон. Поэтому я не знаю, может ли он в дальнейшем потерять место основного вратаря, если трансфер Сафонова действительно произойдет», — сказал Антуан Момон.

Сафонов в «ПСЖ» – почему это реально?