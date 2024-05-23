Файзуллаев о сезоне ЦСКА: «Средний. Так и не вышли в суперфинал Кубка»

Аббосбек Файзуллаев подвел предварительные итоги сезона ЦСКА.

— Опиши сезон одним словом.

— Средний. Так и не вышли в суперфинал Кубка России, хотя хотели закончить сезон с трофеем. Обидно, что проиграли по пенальти «Зениту», но это лотерея, — сказал полузащитник ЦСКА.

После 29 матчей армейцы занимают в Мир 6-е место. В заключительном туре ЦСКА сыграет дома с «Уралом».