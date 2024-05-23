Файзуллаев о сезоне ЦСКА: «Средний. Так и не вышли в суперфинал Кубка»
Аббосбек Файзуллаев подвел предварительные итоги сезона ЦСКА.
— Опиши сезон ЦСКА одним словом.
— Средний. Так и не вышли в суперфинал Кубка России, хотя хотели закончить сезон с трофеем. Обидно, что проиграли по пенальти «Зениту», но это лотерея, — сказал полузащитник ЦСКА.
После 29 матчей армейцы занимают в Мир РПЛ 6-е место. В заключительном туре ЦСКА сыграет дома с «Уралом».
Андрей Мостовой после игры сказал, что не сомневался в том, что забьет. И, похоже, каждый из Зенита не сомневался и бил уверенно. Конечно, играй в воротах Игорь Владимирович, такой уверенности у зенитовцев не было бы.
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