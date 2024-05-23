Файзуллаев о сезоне ЦСКА: «Средний. Так и не вышли в суперфинал Кубка»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Аббосбек Файзуллаев Футбол

Аббосбек Файзуллаев подвел предварительные итоги сезона ЦСКА.

— Опиши сезон ЦСКА одним словом.

— Средний. Так и не вышли в суперфинал Кубка России, хотя хотели закончить сезон с трофеем. Обидно, что проиграли по пенальти «Зениту», но это лотерея, — сказал полузащитник ЦСКА.

После 29 матчей армейцы занимают в Мир РПЛ 6-е место. В заключительном туре ЦСКА сыграет дома с «Уралом».

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Абос самое приятное впечатление ЦСКА в текущем сезоне.
+4
0
+4
Ответ SMART789
среднему клубу средний сезон
видимо лишение чемпионства не даёт покоя. А так ни одного матча у среднего клуба не выиграли в основное время
+3
0
+3
Лотерея то она лотерея … Но сделай тренер очевидную замену Торопа на Акинфеева, а не Торопа на дебютанта, шансов на победу бы прибавилось.

Андрей Мостовой после игры сказал, что не сомневался в том, что забьет. И, похоже, каждый из Зенита не сомневался и бил уверенно. Конечно, играй в воротах Игорь Владимирович, такой уверенности у зенитовцев не было бы.
+2
0
+2
Это не лотерея! Это - Зеболотный!
+2
-1
+1
Если бы в этом сезоне всё переделали, то что бы в следующем делали? Ждём побед в 25 году!
0
0
0
Ответ Вячеслав Кузнецов
видимо лишение чемпионства не даёт покоя. А так ни одного матча у среднего клуба не выиграли в основное время
большие клубы борятся за трофеи

маленькие клубы считают сколько раз смогли не проиграть большим
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий