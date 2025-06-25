Мостовой о Сперцяне: «МЮ» – шикарный вариант, если такой будет. Конечно, уезжать надо. Эдик – один из лучших игроков РПЛ»

Александр Мостовой оценил вариант с «МЮ» для Эдуарда Сперцяна.

Ранее появились слухи о том, что «Манчестер Юнайтед » заинтересован в трансфере полузащитника «Краснодара » и видит в нем потенциальную замену Бруну Фернандешу .

«Про Сперцяна много слухов в СМИ. Эдик – один из лучших игроков РПЛ , если будет вариант, надо уезжать. Я думаю, у него еще будут предложения.

«МЮ» – шикарный вариант. Команда в подвале АПЛ , но тот же Фернандеш – сильнейший футболист там. Место команды в таблице не определяет уровень футболиста, просто сейчас у «Юнайтед» плохой период. Если такой вариант действительно будет, конечно, уезжать надо», – сказал бывший полузащитник сборной России.