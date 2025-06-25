Мостовой о Сперцяне: «МЮ» – шикарный вариант, если такой будет. Конечно, уезжать надо. Эдик – один из лучших игроков РПЛ»
Александр Мостовой оценил вариант с «МЮ» для Эдуарда Сперцяна.
Ранее появились слухи о том, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере полузащитника «Краснодара» и видит в нем потенциальную замену Бруну Фернандешу.
«Про Сперцяна много слухов в СМИ. Эдик – один из лучших игроков РПЛ, если будет вариант, надо уезжать. Я думаю, у него еще будут предложения.
«МЮ» – шикарный вариант. Команда в подвале АПЛ, но тот же Фернандеш – сильнейший футболист там. Место команды в таблице не определяет уровень футболиста, просто сейчас у «Юнайтед» плохой период. Если такой вариант действительно будет, конечно, уезжать надо», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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