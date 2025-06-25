Юра Мовсисян: «Спартак» будет фаворитом на чемпионство в новом сезоне. Они каждый год претендуют на победу в РПЛ, но почему у них не получается – это другой вопрос»
Юра Мовсисян считает «Спартак» фаворитом следующего сезона Мир РПЛ.
«Я активно следил за последними турами РПЛ. «Спартак» будет фаворитом на чемпионство в новом сезоне. Они в каждом сезоне претендуют на победу в РПЛ, но почему у них не получается – это уже другой вопрос.
Никто не может говорить о претендентах РПЛ на золото, не упоминая «Спартак». Они всегда котируются высоко», – сказал бывший футболист красно-белых.
По итогам сезона-2024/25 московский клуб занял 4-е место в турнирной таблице, набрав 57 очков.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
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