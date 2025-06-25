Бэйл подтвердил желание купить «Кардифф»: «Хочу вернуть клуб в АПЛ, где ему самое место. Надеюсь, нам удастся заключить сделку»

Гарет Бэйл подтвердил намерение купить «Кардифф».

Ранее сообщалось , что консорциум, возглавляемый Бэйлом , предпринял попытку приобрести валлийский клуб.

«Мы заинтересованы в приобретении «Кардиффа ». Это клуб из моего родного города, я там вырос, и мой дядя когда-то играл за него. Быть частью группы владельцев – это настоящая мечта.

Этот клуб мне очень близок. Я там вырос и хотел бы участвовать в его развитии и вернуть «Кардифф» в Премьер-лигу, где ему самое место. Я знаю, насколько потрясающие у нас валлийские и кардиффские болельщики. Было бы здорово попробовать сделать что-то вместе.

Мы стараемся наладить контакт с «Кардиффом», и в будущем появится больше новостей по этому поводу. Надеюсь, нам удастся заключить сделку», – сказал экс-форвард «Реала» и сборной Уэльса .

«Кардифф» закончил сезон на последнем месте в Чемпионшипе.