Фанаты «Лиона» о переводе в Лигу 2: «Текстор никогда не был подходящим человеком для этой работы. Теперь этот болельщик «Ботафого» должен убираться из клуба»

Фанаты «Лиона» призвали Джона Текстора убираться из клуба.

Ранее стало известно , что Национальная дирекция контроля и управления (DNCG) приняла решение перевести клуб во второй дивизион Франции из-за финансовых проблем.

Фанатское объединение The Bad Gones разместило в городе баннеры с надписью «Текстор – вон!», адресованные владельцу клуба.

«Джон Текстор никогда не был и не будет подходящим человеком для этой работы. Теперь этот болельщик «Ботафого » должен убираться из «Лиона». Мы призываем его многочисленных кредиторов взять управление в свои руки и передать ключи от «Лиона» тому, кто будет уважать наш клуб и загладит многочисленные оскорбления, которые были нанесены ему.

Мы также призываем всех болельщиков «Лиона » объединиться и дать им понять, что мы будем рядом, чтобы восстановить наш клуб, наш смысл жизни», – говорится в заявлении The Bad Gones.