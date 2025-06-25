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Фернандо Алонсо о любви к «Реалу» и «Овьедо»: «Помню, как следил за Онопко или Роберто Карлосом на стадионе. В детстве мне больше нравился футбол, а не гонки»

Фернандо Алонсо следил за игрой Виктора Онопко в детстве.

«В детстве мне больше нравился футбол, а не гонки. Моими кумирами были Буйо, потому что я тоже был вратарем, Мичел, Бутрагеньо…» – сказал двукратный чемпион «Формулы-1». 

Будучи болельщиком «Реала» и «Овьедо», Алонсо вспомнил свои первые матчи, которые он посетил вместе с отцом.

«Помню, как ходил на стадион и следил за такими игроками, как Онопко или Карлос. Потом уже пришли «галактикос», и ты воспринимал это по-другому – смотрел матчи с друзьями», – добавил Алонсо. 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
logoВиктор Онопко
logoЛа Лига
logoРоберто Карлос
Франсиско Буйо
logoФернандо Алонсо
logoЭмилио Бутрагеньо
logoРеал Мадрид
logoМичел Гонсалес
logoРеал Овьедо
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