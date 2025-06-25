«Бавария» отдала Арийона Ибрагимовича «Хайденхайму» в аренду на сезон
Арийон Ибрагимович перешел из «Баварии» в «Хайденхайм».
Мюнхенский клуб объявил о переходе 19-летнего полузащитника на правах годичной аренды.
Вторую половину прошедшего сезона Ибрагимович провел в «Лацио», где принял участие в двух матчах. Статистику игрока можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Баварии»
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