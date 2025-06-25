МЛС. «Атланта» Миранчука сыграет с «Коламбус Крю», «Канзас Сити» Шапи примет «Шарлотт»

В МЛС проходят очередные матчи.

В ночь на четверг «Атланта Юнайтед » Алексея Миранчука сыграет на выезде с «Коламбус Крю ». «Спортинг Канзас Сити», за который выступает Магомед-Шапи Сулейманов, примет «Шарлотт ».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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