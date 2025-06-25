МЛС. «Атланта» Миранчука сыграет с «Коламбус Крю», «Канзас Сити» Шапи примет «Шарлотт»
В МЛС проходят очередные матчи.
В ночь на четверг «Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука сыграет на выезде с «Коламбус Крю». «Спортинг Канзас Сити», за который выступает Магомед-Шапи Сулейманов, примет «Шарлотт».
МЛС
Регулярный чемпионат
МЛС. Регулярный чемпионат
25 июня 23:30, Lower.com Field
Не начался
МЛС. Регулярный чемпионат
26 июня 00:30, Чилдренс Мерси Парк
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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