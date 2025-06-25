Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого примет «Тяньцзинь», начало в 14:00

«Шанхай Шэньхуа» сыграет дома с «Тяньцзинем» в 15-м туре Суперлиги Китая.

Матч начнется в 14:00 по московскому времени.

У «Шанхая» четыре победы и поражение в последних пяти матчах, в том числе обыграли «Порт» в 1/8 финала Кубка Китая. Единственная потеря очков – против «Шэньчжэня» в чемпионате (1:3).

После 14 туров Суперлиги Китая «Шанхай» Слуцкого идет вторым, уступая «Бэйцзин Гоань» по дополнительным показателям. «Тяньцзинь» находится на 5-й строчке.

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Статистика чемпионата Китая