Мюллер на вопрос о нехватке настроя после 0:1 с «Бенфикой»: «Мы в Дортмунде, что ли? Бывает, что-то не получается, но с менталитетом победителей у «Баварии» все в порядке»

Томас Мюллер пошутил о «Боруссии» после поражения от «Бенфики».

«Бавария » уступила португальской команде в 3-м туре клубного ЧМ (0:1).

После матча Мюллера спросили, не было ли проблем с настроем в первом тайме.

«Мы в Дортмунде , что ли? [смеется] Проблема с настроем? Да просто бывает, что играешь плохо, что-то не получается – опаздываешь на шаг или, наоборот, торопишься, не хватает интенсивности – такое бывает.

Что касается менталитета победителей – у нас с этим все в порядке. Мы сохраняем уверенность в себе и будем заряжены на следующую игру, несмотря на жару», – сказал полузащитник «Баварии».