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Капитан «Ботафого» Фрейтас о выходе из группы с «ПСЖ» и «Атлетико»: «Никто не верил в нас против двух топ-клубов Европы. Доказали, чего стоит бразильский футбол, заслуживаем уважения»

Капитан «Ботафого» высказался о неверии в клуб перед началом КЧМ.

Бразильский клуб вышел в 1/8 финала клубного ЧМ, заняв второе место в группе B. В третьем туре «Ботафого» уступил «Атлетико» (0:1). Бразильцы опередили «матрасников», но уступили «ПСЖ» по дополнительным показателям (все три команды набрали по 6 очков). Четвертое место занял «Сиэтл». 

«Конечно, мы хотели победить, и, думаю, у нас были шансы. Мы хорошо защищались и, на мой взгляд, как минимум заслужили ничью. Пропустить в концовке было очень обидно, ведь мы хотели выйти из группы с первого места.

Но мы должны радоваться, потому что до начала турнира никто не верил, что у нас есть шансы против двух топ-клубов из ведущих европейских лиг. Мы доказали, чего стоит бразильский футбол. Мы чемпионы Южной Америки, и заслуживаем уважения», – сказал капитан «Ботафого» Марлон Фрейтас телеканалу Globo. 

В 1/8 финала «Ботафого» сыграет с «Палмейрасом». 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
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