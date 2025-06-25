Капитан «Ботафого» Фрейтас о выходе из группы с «ПСЖ» и «Атлетико»: «Никто не верил в нас против двух топ-клубов Европы. Доказали, чего стоит бразильский футбол, заслуживаем уважения»
Бразильский клуб вышел в 1/8 финала клубного ЧМ, заняв второе место в группе B. В третьем туре «Ботафого» уступил «Атлетико» (0:1). Бразильцы опередили «матрасников», но уступили «ПСЖ» по дополнительным показателям (все три команды набрали по 6 очков). Четвертое место занял «Сиэтл».
«Конечно, мы хотели победить, и, думаю, у нас были шансы. Мы хорошо защищались и, на мой взгляд, как минимум заслужили ничью. Пропустить в концовке было очень обидно, ведь мы хотели выйти из группы с первого места.
Но мы должны радоваться, потому что до начала турнира никто не верил, что у нас есть шансы против двух топ-клубов из ведущих европейских лиг. Мы доказали, чего стоит бразильский футбол. Мы чемпионы Южной Америки, и заслуживаем уважения», – сказал капитан «Ботафого» Марлон Фрейтас телеканалу Globo.
В 1/8 финала «Ботафого» сыграет с «Палмейрасом».