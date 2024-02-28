«Барселона» включила в шорт-лист Тухеля, Нагельсманна, Флика и Де Дзерби. Решение примут за месяц (Diario Sport)

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Барселона Деку Ла Лига Жоан Лапорта Ханс-Дитер Флик Роберто Де Дзерби Брайтон Томас Тухель Юлиан Нагельсманн Футбол

«Барселона» выберет нового главного тренера к апрелю.

Как сообщает Diario Sport, каталонцы собрали информацию о наиболее интересных вариантах и составили шорт-лист, в который входят Томас Тухель («Бавария»), Юлиан Нагельсманн (сборная Германии), Роберто Де ДзербиБрайтон») и Ханс-Дитер Флик (экс-«Бавария»).

Все три немецких специалиста хотели бы поработать в «Барселоне» при благоприятных условиях.

Принятие окончательного решения должно занять не больше месяца. Выбор сделают президент Жоан Лапорта и спортивный директор Деку. Последний начнет контактировать с тренерами уже в ближайшее время.

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29 комментариев
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Осталось узнать, кто дурак из них. Соглашаться на работу в нынешний Барсе с Деку и Лапортой может лишь дурак или романтик
+15
-6
+9
Ответ <Inter>
Осталось узнать, кто дурак из них. Соглашаться на работу в нынешний Барсе с Деку и Лапортой может лишь дурак или романтик
Особенно под новый Реал
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+5
Нормальное такое усиление в каждую линию
+6
-2
+4
Ответ Любезный Коссутий
Де Дзерби может пойти, кстати. но за него платить нужно
Ну если Брайтон сделает скидку, то лучше позвать Де Дзерби.
Тухель и Нагельсман однозначно нет. Во первых не впечатляют в последнее время а во-вторых оба будут требовать слишком жирные контракты, ну а Флик на мой взгляд не справится сейчас с Барселоной(если только не соберёт огромную команду помощников)
+3
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+3
Ответ Marslan Akmataliev
Если Лапорта не идиот и перестанет верить в этот ДНК, от которого осталось лишь слово, то он должен как-то договориться с Нагельсманом. Тухель сразу нет. За Де Дзерби придётся платить, плюс за него будет борьба с Ливерпулем, Баварией, возможно даже с Челси. Флик, конечно поразил со своей Баварией в тот год, но его работа в сборной Германии оставляет желать лучшего. А Юлиан тренер молодой, уже котируется как топовый специалист, прогрессивный, как мне кажется самое то для молодёжи Барсы. Есть некая уверенность, что если дать Нагельсману время, пусть ошибается, пусть делает эксперименты, но в конечном итоге он может построить команду что-то вроде Ливерпуля Клоопа.
Так Нагельсманн судя по всему будет требовать власть в клубе и определенные гарантии. Деку не будет делиться властью, а Лапорта не станет давать гарантий долгосрочной работы, так как в случае первых неудач зашатается стул под самим Лапортой
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+2
Пойду включу в свой шорт лист Марго Робби, Скарлет Йохансон и Дженифер Лоуренс
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Ответ Растиньяк
Нагельсманн было бы идеально
А Тухеля заместителем
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Нагельсман
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Нагельсманн было бы идеально
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Ответ Val Smith
А Барселона впечатляет? И с чего Брайтону скидку делать?
Барселона вообще-то действующий чемпион страны и всё ещё участник ЛЧ. В этом сезоне чемпионсто конечно уже не видать(если только Реал вдруг не посыпится) но следующий чемпионат начнётся с ноля и именно поэтому берут нового специалиста что бы он ДАВАЛ РЕЗУЛЬТАТ. При этом в Барселоне будут требовать ещё и красивый футбол.
Ну а что касается того почему Брайтон должен отпустить дешевле - да хотя бы по тому что сам тренер попросит об этом. Всё таки для него это шанс поработать в топ клубе, а в Брайтоне максимум что ему светит - это борьба за попадание в ЛК(в которой никто играть не хочет)
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В итоге подпишут пиджака
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Ответ VuNePonimaete
Пойду включу в свой шорт лист Марго Робби, Скарлет Йохансон и Дженифер Лоуренс
Ты в свой шорт лист можешь включить разве что правую или левую руку
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Ответ <Inter>
Так Нагельсманн судя по всему будет требовать власть в клубе и определенные гарантии. Деку не будет делиться властью, а Лапорта не станет давать гарантий долгосрочной работы, так как в случае первых неудач зашатается стул под самим Лапортой
Ты какой то бред несешь! Власть у Деку?! Ты под чем?! Его кресло шатается уже сильно, так что он не преграда для нового тренера. А Лапорта так не тот тип который меняет тренера как перчаток, он давал время тренеру всегда но и лишь ужас с Куманом(которого кстати не он привел) он был не в состоянии терпеть а Хави морально сломался и уход его так же из за его решение а не Лапорты.
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Ответ <Inter>
Осталось узнать, кто дурак из них. Соглашаться на работу в нынешний Барсе с Деку и Лапортой может лишь дурак или романтик
10+ млн евро в год, хорошие деньги
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Тухеля пускай забирают, лучше тренера не найти.
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..лучше звоните Солу
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Давайте Тухеля в Барсу, хочу посмотреть на них в лиге конференций
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Тухель и Нагельсманн вряд ли. Ханси Флик? Новую ДНК, теперь немецкую....
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Верните Эвребе
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Если Лапорта не идиот и перестанет верить в этот ДНК, от которого осталось лишь слово, то он должен как-то договориться с Нагельсманом.
Тухель сразу нет.
За Де Дзерби придётся платить, плюс за него будет борьба с Ливерпулем, Баварией, возможно даже с Челси.
Флик, конечно поразил со своей Баварией в тот год, но его работа в сборной Германии оставляет желать лучшего.
А Юлиан тренер молодой, уже котируется как топовый специалист, прогрессивный, как мне кажется самое то для молодёжи Барсы.
Есть некая уверенность, что если дать Нагельсману время, пусть ошибается, пусть делает эксперименты, но в конечном итоге он может построить команду что-то вроде Ливерпуля Клоопа.
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Думаю Флика возьмут, если тот конечно согласится. Остальные варианты маловероятны.
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Комментарий удален пользователем
Де Дзерби уже в Баварию)
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Де Дзерби может пойти, кстати. но за него платить нужно
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