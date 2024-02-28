«Барселона» включила в шорт-лист Тухеля, Нагельсманна, Флика и Де Дзерби. Решение примут за месяц (Diario Sport)
«Барселона» выберет нового главного тренера к апрелю.
Как сообщает Diario Sport, каталонцы собрали информацию о наиболее интересных вариантах и составили шорт-лист, в который входят Томас Тухель («Бавария»), Юлиан Нагельсманн (сборная Германии), Роберто Де Дзерби («Брайтон») и Ханс-Дитер Флик (экс-«Бавария»).
Все три немецких специалиста хотели бы поработать в «Барселоне» при благоприятных условиях.
Принятие окончательного решения должно занять не больше месяца. Выбор сделают президент Жоан Лапорта и спортивный директор Деку. Последний начнет контактировать с тренерами уже в ближайшее время.
Тухель и Нагельсман однозначно нет. Во первых не впечатляют в последнее время а во-вторых оба будут требовать слишком жирные контракты, ну а Флик на мой взгляд не справится сейчас с Барселоной(если только не соберёт огромную команду помощников)
Ну а что касается того почему Брайтон должен отпустить дешевле - да хотя бы по тому что сам тренер попросит об этом. Всё таки для него это шанс поработать в топ клубе, а в Брайтоне максимум что ему светит - это борьба за попадание в ЛК(в которой никто играть не хочет)
Тухель сразу нет.
За Де Дзерби придётся платить, плюс за него будет борьба с Ливерпулем, Баварией, возможно даже с Челси.
Флик, конечно поразил со своей Баварией в тот год, но его работа в сборной Германии оставляет желать лучшего.
А Юлиан тренер молодой, уже котируется как топовый специалист, прогрессивный, как мне кажется самое то для молодёжи Барсы.
Есть некая уверенность, что если дать Нагельсману время, пусть ошибается, пусть делает эксперименты, но в конечном итоге он может построить команду что-то вроде Ливерпуля Клоопа.