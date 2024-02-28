«Барселона» включила в шорт-лист Тухеля, Нагельсманна, Флика и Де Дзерби. Решение примут за месяц (Diario Sport)

«Барселона» выберет нового главного тренера к апрелю.

Как сообщает Diario Sport, каталонцы собрали информацию о наиболее интересных вариантах и составили шорт-лист, в который входят («Бавария»), (сборная Германии), (« ») и Ханс-Дитер Флик (экс-« »).

Все три немецких специалиста хотели бы поработать в «Барселоне» при благоприятных условиях.

Принятие окончательного решения должно занять не больше месяца. Выбор сделают президент Жоан Лапорта и спортивный директор Деку. Последний начнет контактировать с тренерами уже в ближайшее время.