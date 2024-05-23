Гасперини о победе «Аталанты» в ЛЕ: «Мы написали историю, выбив «Спортинг», выигравший чемпионат, и шедший 1-м в АПЛ «Ливерпуль». 3:0 с «Байером» – заслуженный счет»
Джан Пьеро Гасперини поделился эмоциями от победы в Лиге Европы.
– Думаю, мы написали историю. В том числе благодаря тому, как именно мы победили. Это невероятно, но мы выбили «Ливерпуль», «Спортинг»... «Спортинг» выиграл чемпионат, «Ливерпуль» шел первым в АПЛ, когда мы встречались. Поразительно. Парни были великолепны, запоминающееся выступление.
– «Байер» казался непобедимым.
– Да, но победа заслуженная, даже счет. Мы преисполнены радости, выиграть Лигу Европы – это великое достижение, – сказал главный тренер «Аталанты».
Диктатор Гасперини привел «Аталанту» к победе в ЛЕ. В его команде правда невыносимо?
И ведь никто не скажет, что победа незаслуженная. Просто красавчики👏
Но чем они весь год занимались в чемпионате?)