Гасперини о победе «Аталанты» в ЛЕ: «Мы написали историю, выбив «Спортинг», выигравший чемпионат, и шедший 1-м в АПЛ «Ливерпуль». 3:0 с «Байером» – заслуженный счет»

Джан Пьеро Гасперини поделился эмоциями от победы в Лиге Европы.

– Думаю, мы написали историю. В том числе благодаря тому, как именно мы победили. Это невероятно, но мы выбили «Ливерпуль», «Спортинг»... « » выиграл чемпионат, « » шел первым в , когда мы встречались. Поразительно. Парни были великолепны, запоминающееся выступление.

– « » казался непобедимым.

– Да, но победа заслуженная, даже счет. Мы преисполнены радости, выиграть – это великое достижение, – сказал главный тренер «Аталанты».

Диктатор Гасперини привел «Аталанту» к победе в ЛЕ. В его команде правда невыносимо?