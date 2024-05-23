Гасперини о победе «Аталанты» в ЛЕ: «Мы написали историю, выбив «Спортинг», выигравший чемпионат, и шедший 1-м в АПЛ «Ливерпуль». 3:0 с «Байером» – заслуженный счет»

Теги Байер Аталанта Ливерпуль высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия Лига Европы УЕФА Джан Пьеро Гасперини Футбол

Джан Пьеро Гасперини поделился эмоциями от победы в Лиге Европы.

– Думаю, мы написали историю. В том числе благодаря тому, как именно мы победили. Это невероятно, но мы выбили «Ливерпуль», «Спортинг»... «Спортинг» выиграл чемпионат, «Ливерпуль» шел первым в АПЛ, когда мы встречались. Поразительно. Парни были великолепны, запоминающееся выступление.

– «Байер» казался непобедимым.

– Да, но победа заслуженная, даже счет. Мы преисполнены радости, выиграть Лигу Европы – это великое достижение, – сказал главный тренер «Аталанты».

Диктатор Гасперини привел «Аталанту» к победе в ЛЕ. В его команде правда невыносимо?

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29 комментариев
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Ответ Отец Абду
Те, кто считает, что Аталанта не заслужила ЛЕ запомните. Аталанта обыграла Спортинга (Чемпион Португалии), Марсель (боевая команда во главе Обамеянга), Ливерпуль (шли за квадрупл) и Байера (самая беспроигрышная команда, Чемпион Бундеслиги), это как Реал в 2022 году против ПСЖ, Челси, МС и Ливерпуля:)
Справедливости ради, в 2022 году Реал много где отскакивал. А Аталанта всех прошла по делу, сегодня Байер вообще не было видно
+46
-4
+42
Те, кто считает, что Аталанта не заслужила ЛЕ запомните. Аталанта обыграла Спортинга (Чемпион Португалии), Марсель (боевая команда во главе Обамеянга), Ливерпуль (шли за квадрупл) и Байера (самая беспроигрышная команда, Чемпион Бундеслиги), это как Реал в 2022 году против ПСЖ, Челси, МС и Ливерпуля:)
+34
-6
+28
Да, банда Гасперини прошла соперников уровня ЛЧ. Красивая история.
+21
0
+21
В 2020 после того обидного вылета от ПСЖ в 1/4 ЛЧ с 2 пропущенными голами на 90+ минуте казалось что Аталанта забравшись на такую высоту относительно своих возможностей пойдёт резко в пике и никаких больших успехов в Европе больше не будет но Гасперини пересобрал обойму и выстрелил с менее качественными игроками снова.Великий
+13
0
+13
Да, по игре Аталанты претензий вообще нет. Заслуженно разорвали всех в плей-офф ЛЕ, где даже неуязвимый ранее Байер посыпался. Дед не должен был уходить без победы в таком значимом турнире, судя по тому, что показала Аталанта в финале.
+6
0
+6
Ответ Отец Абду
Те, кто считает, что Аталанта не заслужила ЛЕ запомните. Аталанта обыграла Спортинга (Чемпион Португалии), Марсель (боевая команда во главе Обамеянга), Ливерпуль (шли за квадрупл) и Байера (самая беспроигрышная команда, Чемпион Бундеслиги), это как Реал в 2022 году против ПСЖ, Челси, МС и Ливерпуля:)
Проще говоря: тем кто считает что Аталанта не заслужила ЛЕ стоит задуматься - разбираются ли они в футболе или просто тратят время?
+6
0
+6
Поздравляю от всей души Гаперини и Аталанту. Они заслужили это. Выбили лидера АПЛ и чемпиона Португалии и наконец чемпиона Бундеслиги. Это дорогого стоит! С победы болельщики Аталанты!
+4
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Он же прав. Путь к трофею Лиги Европы у Аталанты был тупо уровня ЛЧ. Жесть.
И ведь никто не скажет, что победа незаслуженная. Просто красавчики👏
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Теперь надо остаться на 5 месте в серии-А и дать Италии 6 команд в следующей ЛЧ.
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У Гасперини есть один фетиш. Он любит бесконечно строить команду. У него нет такого, что он построил команду и вот 2-3 сезона костяк не будет меняться. Вот из тех кто сегодня выходил на поле 5 человек проводили первый сезон в Аталанте и только Джимшити играет за клуб более 3-х сезонов. Понятно, потом стали выходить Пашалич, Толои и т.д. которые давно в Аталанта, но вот в основе вот так. Я практически уверен, что к следующему сезону у него будет еще 5-6 новых игроков для основы.
+2
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+2
Ответ консультант_ральф
Скорее наоборот, слить 5-е место) причем там нужно будет смотреть на результаты очных встреч с Ромой. При равенстве очков в Италии, личные встречи первый доп.показатель.
Они никак не могут опуститься ниже 5-ого места.
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Рад за Гасперини. Заслужил дед)
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Ответ JuVero
Получит, если Аталанта займет 5 место, а Рома 6.
Блин, плюс, почему-то думал, что Аталанта должна выпасть из лигочемпионской пятерки, квалифицировавшись через ЛЕ. А Рома, как пятая команда прошла бы в ЛЧ
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Ответ консультант_ральф
Тогда Рома не получит путевку, к сожалению
Получит, если Аталанта займет 5 место, а Рома 6.
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Ливерпуль правда умер физически за пару недель до Аталанты, но Гаспу все равно респект - на Анфилде отлично играли, отмазок нет
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После следующего сезона этот Байер даже в Лигу чемпионов не попадёт)))
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+1
Ответ Отец Абду
Те, кто считает, что Аталанта не заслужила ЛЕ запомните. Аталанта обыграла Спортинга (Чемпион Португалии), Марсель (боевая команда во главе Обамеянга), Ливерпуль (шли за квадрупл) и Байера (самая беспроигрышная команда, Чемпион Бундеслиги), это как Реал в 2022 году против ПСЖ, Челси, МС и Ливерпуля:)
Скорее уж тогда, как Барселона в 2015: против чемпиона Англии, потом Франции, затем Германии и в финале Италии.
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Ответ Отец Абду
Те, кто считает, что Аталанта не заслужила ЛЕ запомните. Аталанта обыграла Спортинга (Чемпион Португалии), Марсель (боевая команда во главе Обамеянга), Ливерпуль (шли за квадрупл) и Байера (самая беспроигрышная команда, Чемпион Бундеслиги), это как Реал в 2022 году против ПСЖ, Челси, МС и Ливерпуля:)
Вполне согласен. Спортинг в этом году чемпион, Ливерпуль был лидером АПЛ когда проиграл Аталанте(и после этого у них начался спад) Байер вообще непобедим(но Гасперини просто переигра Алонсо тактически) и разве что Марсель был им вполне по зубам команда(скорей даже они фавориты)
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Ответ Отец Абду
Те, кто считает, что Аталанта не заслужила ЛЕ запомните. Аталанта обыграла Спортинга (Чемпион Португалии), Марсель (боевая команда во главе Обамеянга), Ливерпуль (шли за квадрупл) и Байера (самая беспроигрышная команда, Чемпион Бундеслиги), это как Реал в 2022 году против ПСЖ, Челси, МС и Ливерпуля:)
Очередь Реала за суперкубок и Миро забьет победный)
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Ответ Amalfitano
У Гасперини есть один фетиш. Он любит бесконечно строить команду. У него нет такого, что он построил команду и вот 2-3 сезона костяк не будет меняться. Вот из тех кто сегодня выходил на поле 5 человек проводили первый сезон в Аталанте и только Джимшити играет за клуб более 3-х сезонов. Понятно, потом стали выходить Пашалич, Толои и т.д. которые давно в Аталанта, но вот в основе вот так. Я практически уверен, что к следующему сезону у него будет еще 5-6 новых игроков для основы.
Хорошо у него получается работать со средними и околотоповыми игроками. В том же Интере, заменив Моуриньо, он жёстко обделался
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Ответ JuVero
Теперь надо остаться на 5 месте в серии-А и дать Италии 6 команд в следующей ЛЧ.
Да. Главное не попасть в топ 4. Тогда от Италии будет 6 команд в ЛЧ
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Ответ JuVero
Теперь надо остаться на 5 месте в серии-А и дать Италии 6 команд в следующей ЛЧ.
Скорее наоборот, слить 5-е место) причем там нужно будет смотреть на результаты очных встреч с Ромой. При равенстве очков в Италии, личные встречи первый доп.показатель.
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Помню читал что Гасперини тиран и с таким подходом у него не получится в современной Аталанте… на спортсе читал кстати.
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Молодцы!
Но чем они весь год занимались в чемпионате?)
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Мои поздравления болельщикам Аталанты
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