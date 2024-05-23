Итальянский тренер в 11-й раз выиграл Лигу Европы / Кубок УЕФА. Только у испанцев больше побед – 13

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Джан Пьро Гасперини в 11-й раз среди итальянцев выиграл Лигу Европы / Кубок УЕФА.

Сегодня «Аталанта» под его руководством обыграла «Байер» (3:0) в финале Лиги Европы

Ранее среди итальянских специалистов Лигу Европы / Кубок УЕФА выигрывали Джованни Трапаттони («Ювентус» – 1977, 1991, 1993), Отттавио Бьянки («Наполи» – 1989), Дино ДзоффЮвентус» – 1990), Джампьеро Марини («Интер» – 1994), Невио Скала («Парма» – 1995), Луиджи СимониИнтер» – 1998), Альберто Мелазани («Парма» – 1999) и Маурицио Сарри («Челси» – 2019).

Больше побед в этом турнире одерживали лишь испанские тренеры – 13. 

12 комментариев
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У испанцев Эмери за всех постарался😃
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Осталось выяснить откуда у Юве взялось 4 КУ))
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Где английские гении?)))
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Ответ Алексей Игоревич
А где представили «лучшей» лиги мира?
Калешин Профсоюз создает, а Талалаев на понижение в РПЛ.
+1
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Сколько итальянцев взяли лигу чемпионов?
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Осенью Гений получит бумажку, и в 2040 году у России будет 17 побед.
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Я как фан Интера, мои поздравления аталанте заслужили👍👍👍👍, хваленый байер обосрался
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Лучшая тренерская школа на планете! Беарзот, Трапаттони, Сакки, Липпи, Анчелотти - выдающиеся!
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Ответ xmthc6zby7
Сколько итальянцев взяли лигу чемпионов?
10.
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Ответ Дмитрий
10.
Нет - 7. Рокко, Трапаттони, Сакки, Капелло, Липпи, Анчелотти, Ди Маттео.
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Ответ xmthc6zby7
Сколько итальянцев взяли лигу чемпионов?
7 итальянцев. Выигрывали они Лигу 12 раз.
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