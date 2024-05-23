Итальянский тренер в 11-й раз выиграл Лигу Европы / Кубок УЕФА. Только у испанцев больше побед – 13
Джан Пьро Гасперини в 11-й раз среди итальянцев выиграл Лигу Европы / Кубок УЕФА.
Сегодня «Аталанта» под его руководством обыграла «Байер» (3:0) в финале Лиги Европы.
Ранее среди итальянских специалистов Лигу Европы / Кубок УЕФА выигрывали Джованни Трапаттони («Ювентус» – 1977, 1991, 1993), Отттавио Бьянки («Наполи» – 1989), Дино Дзофф («Ювентус» – 1990), Джампьеро Марини («Интер» – 1994), Невио Скала («Парма» – 1995), Луиджи Симони («Интер» – 1998), Альберто Мелазани («Парма» – 1999) и Маурицио Сарри («Челси» – 2019).
Больше побед в этом турнире одерживали лишь испанские тренеры – 13.