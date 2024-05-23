Бергоми о Гасперини: «Он изменил футбол за последние годы. Фантастический тренер»

Джузеппе Бергоми высказался о победе «Аталанты» в Лиге Европы.

Команда Джан Пьеро Гасперини обыграла « » в финальном матче со счетом 3:0.

«Эти игроки были великолепны, у них фантастический тренер, который изменил футбол за последние годы.

Это великолепный клуб с замечательными болельщиками, которые празднуют победу в Дублине. Сегодня замечательный день», – сказал бывший защитник «Интера».