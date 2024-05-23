Бергоми о Гасперини: «Он изменил футбол за последние годы. Фантастический тренер»

Теги Байер Аталанта серия А Италия Лига Европы УЕФА Джан Пьеро Гасперини Джузеппе Бергоми Футбол

Джузеппе Бергоми высказался о победе «Аталанты» в Лиге Европы.

Команда Джан Пьеро Гасперини обыграла «Байер» в финальном матче со счетом 3:0.

«Эти игроки были великолепны, у них фантастический тренер, который изменил футбол за последние годы.

Это великолепный клуб с замечательными болельщиками, которые празднуют победу в Дублине. Сегодня замечательный день», – сказал бывший защитник «Интера». 

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5 комментариев
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там не только Бергоми, а весь Бергамо так считает
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Для меня этот дед стал главным открытием)

Несколько раз по ходу турнира обыграл Спортинг Аморима, хлопнул Клоппа и осадил Алонсо.

Бавария, Ливерпуль,Барса - вы не там ищете тренера! С другой стороны, это классика - итальянский тренер в итальянской команде, варка в собственном соку. Переход в другую национальную лигу может стать роковым
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Гасперини молодец, что не купил и не выпустил Адли
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которого кринжтер уволил через 5 игр, зато потом терпел всяких стамачони, йосиф бергоми мог бы соизмерить что неразурям лучше про него не говорить ничего
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