Бергоми о Гасперини: «Он изменил футбол за последние годы. Фантастический тренер»
Джузеппе Бергоми высказался о победе «Аталанты» в Лиге Европы.
Команда Джан Пьеро Гасперини обыграла «Байер» в финальном матче со счетом 3:0.
«Эти игроки были великолепны, у них фантастический тренер, который изменил футбол за последние годы.
Это великолепный клуб с замечательными болельщиками, которые празднуют победу в Дублине. Сегодня замечательный день», – сказал бывший защитник «Интера».
Несколько раз по ходу турнира обыграл Спортинг Аморима, хлопнул Клоппа и осадил Алонсо.
Бавария, Ливерпуль,Барса - вы не там ищете тренера! С другой стороны, это классика - итальянский тренер в итальянской команде, варка в собственном соку. Переход в другую национальную лигу может стать роковым