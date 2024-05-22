Миранчук выиграл первый трофей в Европе. В «Локомотиве» их было 5
Алексей Миранчук выиграл первый трофей в Европе.
«Аталанта» выиграла Лигу Европы, разгромив «Байер» в финале – 3:0. Российский полузащитник провел весь матч на скамейке запасных.
Это первый трофей Миранчука после ухода из РПЛ в 2020 году.
В составе «Локомотива» он выиграл чемпионат России, стал обладателем Кубка страны и трижды выигрывал Суперкубок.
Алексей перешел в «Аталанту» из «Локо» в 2020 году. Он также играл за «Торино» на правах аренды.
Все на Никольскую))
Лёха молодец, прибавил и в этой ЛЕ принёс пользу и и нет право считать победителем ЛЕ
Захарян в Сосьедаде
Сафонов в ПСЖ
Головин в составе сборной лиги1
А что будет когда рфпл вернут еврокубки))
Не пиши бредятину
Очень рад за него