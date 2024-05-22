Миранчук выиграл первый трофей в Европе. В «Локомотиве» их было 5

Теги Локомотив Байер Аталанта премьер-лига Россия серия А Италия Лига Европы УЕФА Сборная России по футболу Алексей Миранчук Футбол

Алексей Миранчук выиграл первый трофей в Европе.

«Аталанта» выиграла Лигу Европы, разгромив «Байер» в финале – 3:0. Российский полузащитник провел весь матч на скамейке запасных.

Это первый трофей Миранчука после ухода из РПЛ в 2020 году.

В составе «Локомотива» он выиграл чемпионат России, стал обладателем Кубка страны и трижды выигрывал Суперкубок.

Алексей перешел в «Аталанту» из «Локо» в 2020 году. Он также играл за «Торино» на правах аренды.

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82 комментария
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С Пашаличем пусть и большим запазданием сработало правило: ушёл из Спартака - выиграл трофей.
+96
-2
+94
По-моему Лёша заслуживал условной минуты славы за этот сезон своей игрой. Не думаю что все 16 игроков Аталанты что были на поле достойнее его. Такая ложка дёгтя. Когда 5 замену сделали телевизор выключил. У Гасперини к Миранчуку какие-то нездоровые чувства.
+101
-23
+78
Ответ Прессинг Рангника
Комментарий скрыт
Посмотрел футбол ты, а он выиграл.
+81
-7
+74
Ответ We are Arsenal
По-моему Лёша заслуживал условной минуты славы за этот сезон своей игрой. Не думаю что все 16 игроков Аталанты что были на поле достойнее его. Такая ложка дёгтя. Когда 5 замену сделали телевизор выключил. У Гасперини к Миранчуку какие-то нездоровые чувства.
На место Миранчука вышел Пашалич для более оборонительной игры, менять Лукмана нельзя. Где тут неприязнь? Просто места на поле не для всех хватает
+58
-6
+52
Жаль, не сыграл сегодня
+33
-1
+32
Ответ error505
Жаль, не сыграл сегодня
Да, очень жаль. Но все равно вклад весомый внес. Если бы не его перформанс против Спортинга в плей-офф, не факт, что получилось бы победить в турнире по итогу
+32
0
+32
Ответ Прессинг Рангника
Комментарий скрыт
Его результативные действия со Спортингом не в счёт?
+30
-3
+27
Это круто. Чертовски круто. Наш игрок взял еврокубок!!! Да, хейтеры напишут, что на скамейке. В 2020 году, когда Леха прощался с болельщиками он сказал, что выиграл все в России и теперь настало время идти за мечтой. Сделать такой Байер в финале и выиграть трофей в Европе - это нечто в любом случае и такого представить было невозможно, когда он уезжал. Заработал, выстрадал и в аренду хорошую съездил.
Все на Никольскую))
+25
-3
+22
Ответ We are Arsenal
По-моему Лёша заслуживал условной минуты славы за этот сезон своей игрой. Не думаю что все 16 игроков Аталанты что были на поле достойнее его. Такая ложка дёгтя. Когда 5 замену сделали телевизор выключил. У Гасперини к Миранчуку какие-то нездоровые чувства.
Согласен, мог бы заместо Туре выпустить
+18
-2
+16
Через терния к звёздам!!
Лёха молодец, прибавил и в этой ЛЕ принёс пользу и и нет право считать победителем ЛЕ
+16
-3
+13
Ответ Инсаф Галиуллинн
0 минут на поле мужик провёл
А турнир у нас из одного матча состоит?
+12
0
+12
свой вклад в турнире тоже внёс. Ну а сегодня просто посмотрел футбол, ждём в Суперкубке) А вдруг.
+11
0
+11
Миранчук с евро трофеем
Захарян в Сосьедаде
Сафонов в ПСЖ
Головин в составе сборной лиги1
А что будет когда рфпл вернут еврокубки))
+11
-1
+10
Ответ Гоша Петров
Это Гасперини,у него даже железобетонный игрок старта и капитан Де Рон не вышел
Потому что он против Ювентуса травмировался и заменился со слезами на глазах. Вполне вероятно, что его внесли в заявку просто чтобы отпраздновать вместе с командой на поле
+10
0
+10
Ответ We are Arsenal
По-моему Лёша заслуживал условной минуты славы за этот сезон своей игрой. Не думаю что все 16 игроков Аталанты что были на поле достойнее его. Такая ложка дёгтя. Когда 5 замену сделали телевизор выключил. У Гасперини к Миранчуку какие-то нездоровые чувства.
Это Гасперини,у него даже железобетонный игрок старта и капитан Де Рон не вышел
+10
-1
+9
Ответ Vitality99
Так он не выиграл,а жопку просидел просто
Он вытащил серию с Спортингом
Не пиши бредятину
+10
-1
+9
Ответ Прессинг Рангника
Комментарий скрыт
4 голевые передачи в ЛЕ, 3 из них в плей-офф. А теперь засунься туда откуда вылез.
+10
-2
+8
Ответ We are Arsenal
По-моему Лёша заслуживал условной минуты славы за этот сезон своей игрой. Не думаю что все 16 игроков Аталанты что были на поле достойнее его. Такая ложка дёгтя. Когда 5 замену сделали телевизор выключил. У Гасперини к Миранчуку какие-то нездоровые чувства.
В данном случае всё довольно логично и рационально. Аталанта вела в счёте и довольно комфортно контролировала игру. Вышел Пашалич как более оборонительный хавбек и Туре, способный убежать, прессинговать и замучать рывками. Можно было допустить, что Лукмана в доп время заменят как героя финала (как раз на Миранчука), но Гасп выпустил капитана Толои. И глупо его осуждать. Миранчук просто не понадобился сегодня. При этом Лёха внёс свой вклад в общее дело на более ранних стадиях турнира.
+7
0
+7
Ответ Прессинг Рангника
Комментарий скрыт
Лучше смотреть с лавки как твоя команда выигрывает ЛЕ, чем по телевизору в раздевалке РПЛ
+8
-1
+7
Думал, хотя бы на 5 секунд выпустят
+6
0
+6
Ответ che kaif
Миранчук с евро трофеем Захарян в Сосьедаде Сафонов в ПСЖ Головин в составе сборной лиги1 А что будет когда рфпл вернут еврокубки))
отлеты от работничков
+6
0
+6
Ответ Инсаф Галиуллинн
Сколько процентов матчей Миранчук провёл в старте?
Миранчук сыграл 410 минут в этой ЛЕ, в 1/4 Аталанта сыграла 2:1 и 1:1 со Спортингом, все три гола забил Скамакка с 3 голевых пасов Лехи
+5
0
+5
Первый евротрофей. Это был нелёгкий путь, поздравления Лёше!
+4
0
+4
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Миранчук выиграл трофей даже не выходя на поле. А что - круто.
Ну, это он в финале не выходил. А так-то он внес свой, причем довольно заметный, вклад в эту итоговую победу.
+3
0
+3
Вклад в этот Еврокубок внёс существенный, но я все ещё надеюсь Алексей уедет за постоянной игровой практикой. 29 лет осенью уже, или сейчас, или никогда
+2
0
+2
Хоть и не сыграл он сегодня, но он причастен к победе, голевые со Спортингом многое решили
Очень рад за него
+2
0
+2
Ответ ALMANAC
Это круто. Чертовски круто. Наш игрок взял еврокубок!!! Да, хейтеры напишут, что на скамейке. В 2020 году, когда Леха прощался с болельщиками он сказал, что выиграл все в России и теперь настало время идти за мечтой. Сделать такой Байер в финале и выиграть трофей в Европе - это нечто в любом случае и такого представить было невозможно, когда он уезжал. Заработал, выстрадал и в аренду хорошую съездил. Все на Никольскую))
Ну что ты, альманах, не мог подсказать взять аталанту за 4,10...
+2
0
+2
Ответ alexsem69
Алексей заслужил выйти на поле
Сейчас вышел. Он на поле.
+4
-3
+1
вы открыли новую карту — Лига европы Миранчука
+1
0
+1
Ответ Давид Agabekyan
Атакующего полузащитника вместо нападающего. Тогда и вместо Муссо можно было
Матчи Аталанты не смотрите? Миранчук часто вместо Скамакки в центр нападения выходил. Да там и Пашалича можно было в центр вместо любого игрока перевести, а на его место выпустить Миранчука.
+2
-1
+1
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