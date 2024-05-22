Миранчук выиграл первый трофей в Европе. В «Локомотиве» их было 5

Алексей Миранчук выиграл первый трофей в Европе.

« » выиграла , разгромив « » в финале – 3:0. Российский полузащитник провел весь матч на скамейке запасных.

Это первый трофей после ухода из в 2020 году.

В составе «Локомотива» он выиграл чемпионат России, стал обладателем Кубка страны и трижды выигрывал Суперкубок.

Алексей перешел в «Аталанту» из «Локо» в 2020 году. Он также играл за «Торино» на правах аренды.