Клопп о 2-м отмененном голе «Ливерпуля» в матче с «Бернли»: «Чистый гол – Салаха затолкали в офсайд. Много случаев, когда судьи трактуют эпизоды по-разному»

Юрген Клопп раскритиковал судейство в матче АПЛ с «Бернли» (2:0).

«Эпизода с первым отмененным голом я не видел, но по второму отмененному голу могу сказать, что это не правильно. У Траффорда (вратарь « » – прим. Sports.ru) не было возможности добраться до мяча. Чистый гол – затолкали в офсайд.

Есть много случаев, когда судьи трактуют эпизоды по-разному. Не знаю, почему так, хотя мы все занимаемся одним делом. У нас у всех общие интересы. Но почему принимается одно решение, тогда как остальной мир говорит, что нужно было по-другому? Ведь это же не так сложно. Но сегодня это [ошибка судьи] было некритично. А вот в других матчах – наоборот», – сказал главный тренер « ».

Игру обслуживал главный арбитр .

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