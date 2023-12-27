Клопп о 2-м отмененном голе «Ливерпуля» в матче с «Бернли»: «Чистый гол – Салаха затолкали в офсайд. Много случаев, когда судьи трактуют эпизоды по-разному»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп судьи Бернли Пол Тирни Мохамед Салах видеоповторы Футбол

Юрген Клопп раскритиковал судейство в матче АПЛ с «Бернли» (2:0).

«Эпизода с первым отмененным голом я не видел, но по второму отмененному голу могу сказать, что это не правильно. У Траффорда (вратарь «Бернли» – прим. Sports.ru) не было возможности добраться до мяча. Чистый гол – Салаха затолкали в офсайд.

Есть много случаев, когда судьи трактуют эпизоды по-разному. Не знаю, почему так, хотя мы все занимаемся одним делом. У нас у всех общие интересы. Но почему принимается одно решение, тогда как остальной мир говорит, что нужно было по-другому? Ведь это же не так сложно. Но сегодня это [ошибка судьи] было некритично. А вот в других матчах – наоборот», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Игру обслуживал главный арбитр Пол Тирни.

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15 комментариев
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Просто у тебя, Юра, клуб не с арабскими владельцами
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Ну у судеек английских иногда не общие интересы, а интересы одного конкретного клуба, тут Клопп не прав)
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чистий гол!
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Спортс, зашел в состав Ливерпуля, а кто такой Мохамед Салах 2 сыгравший 3 матча и забивший гол? еще и уроженец Индии ))
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согласен с Клоппом, по такой логике можно половину голов в Лиге отменять, всегда кто то на кого то давит и кому то обзор загораживает
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Ответ ман сити фейк
Я думал раньше скаузеры из-за фанатизма такие, но оказывается они правила футбола толком не знают. Как такой гол можно считать? Там же Салах находясь в оффсайде закрыл обзор вратаря! По правилам футбола это чистый оффсайд.
если такой умный раскажи правила в каком моменте это не чистый гол? или бред несёшь потому что это ливер?
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Ответ Johnie
Ты когда-нибудь судился с государством хоть раз?) Неважно каким… Где деньги, там и правда) Если для тебя это новость, то значит кто-то живет в мире с розовыми пони, единорогами, которые испражняются радугой…
Судились Европе а не на ОАЭ
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