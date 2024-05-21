Флику интересна работа в «Челси». Клуб ранее интересовался тренером (Кристиан Фальк)

Теги Челси премьер-лига Англия Ханс-Дитер Флик Маурисио Почеттино Футбол

Ханси Флик готов возглавить «Челси».

Ранее лондонский клуб объявил о прекращении сотрудничества с Маурисио Почеттино.

Как утверждает журналист Кристиан Фальк, бывший тренер «Баварии» и сборной Германии заинтересован в том, чтобы возглавить «Челси». 

Отмечается, что кандидатура Флика уже обсуждалась клубом ранее.

Одна из причин ухода Почеттино из «Челси» – «различия в философии». Стороны не хотели увольнения в будущем, поэтому решили мирно закончить сотрудничество сейчас (The Telegraph)

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14 комментариев
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Нынешние Челси и МЮ, это кладбища тренеров. Пока не будет внятного руководства, результатов не будет. И я, как болельщик Баварии, со страхом смотрю в будущее, не хочу чтобы в Баварии происходило подобное, а начало вполне положено
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Ответ DolJun
слишком хорошо, чтобы быть правдой. этот чел про англ клубы обычно утками разбрасывается
Очень жаль, а то при виде возможных кандидатов хочется пощечину себе влепить
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Я так понимаю для Баварии готов только Мостовой
+4
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+3
А как же "молодой и перспективный"? Парню скоро 60.
+2
0
+2
Было бы идеально, конечно
+2
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+1
Лучше звонили бы сразу Эллердайсу чтобы в Шип не вылететь, а тот опять фрилансер на полгода
+1
0
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Ответ Михо
Нынешние Челси и МЮ, это кладбища тренеров. Пока не будет внятного руководства, результатов не будет. И я, как болельщик Баварии, со страхом смотрю в будущее, не хочу чтобы в Баварии происходило подобное, а начало вполне положено
И Бавария, и Челси, и Реал Мадрид, и Барселона всегда выкидывали тренеров, если их тренеры не приносят результат. Не говоря про топов Италии.

И это абсолютно нормально, они всегда были успешны.

Эту сказку в контексте того же Челси рассказывают с назначения и скорого увольнения Сколари. Никто не обязан вытирать этим тренерам слюни.
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Ответ Героический мужик Деандре Йедлин
И Бавария, и Челси, и Реал Мадрид, и Барселона всегда выкидывали тренеров, если их тренеры не приносят результат. Не говоря про топов Италии. И это абсолютно нормально, они всегда были успешны. Эту сказку в контексте того же Челси рассказывают с назначения и скорого увольнения Сколари. Никто не обязан вытирать этим тренерам слюни.
Никто из перечисленных тобой клубов не выбрасывал состав победивший в ЛЧ на помойку и не покупал взамен за сотни миллионов хрен пойми каких малолеток. Задача состояла в том, чтобы сделать буквально из сброда команду, и это не делается за месяц, и даже за сезон.
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Ответ SCHOKKKK
Было бы идеально, конечно
слишком хорошо, чтобы быть правдой. этот чел про англ клубы обычно утками разбрасывается
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Боулинг, пожалуйста 🙏🏻
Это будет значительный шаг вперед для клуба и проекта!
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Так собираются же искать "молодого динамичного тренера"
Флик точно подходит под описание?)
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Флик, Тухель, Конте, Аллегри, Моуринью.

Кто угодно, только не очередного очень перспективного персонажа из британской прессы.
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Из всех реальных креатур Флик мой фаворит - умеет ставить игру и выигрывал трофеи! Остальные - коты в мешке с претензией на успех
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