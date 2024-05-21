Флику интересна работа в «Челси». Клуб ранее интересовался тренером (Кристиан Фальк)
Ханси Флик готов возглавить «Челси».
Ранее лондонский клуб объявил о прекращении сотрудничества с Маурисио Почеттино.
Как утверждает журналист Кристиан Фальк, бывший тренер «Баварии» и сборной Германии заинтересован в том, чтобы возглавить «Челси».
Отмечается, что кандидатура Флика уже обсуждалась клубом ранее.
Одна из причин ухода Почеттино из «Челси» – «различия в философии». Стороны не хотели увольнения в будущем, поэтому решили мирно закончить сотрудничество сейчас (The Telegraph)
И это абсолютно нормально, они всегда были успешны.
Эту сказку в контексте того же Челси рассказывают с назначения и скорого увольнения Сколари. Никто не обязан вытирать этим тренерам слюни.
Это будет значительный шаг вперед для клуба и проекта!
Флик точно подходит под описание?)
Кто угодно, только не очередного очень перспективного персонажа из британской прессы.