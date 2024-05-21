Флику интересна работа в «Челси». Клуб ранее интересовался тренером (Кристиан Фальк)

Ханси Флик готов возглавить «Челси».

Ранее лондонский клуб объявил о прекращении сотрудничества с Маурисио Почеттино.

Как утверждает журналист Кристиан Фальк, бывший тренер «Баварии» и сборной Германии заинтересован в том, чтобы возглавить «Челси».



Отмечается, что кандидатура уже обсуждалась клубом ранее.

Одна из причин ухода Почеттино из «Челси» – «различия в философии». Стороны не хотели увольнения в будущем, поэтому решили мирно закончить сотрудничество сейчас (The Telegraph)