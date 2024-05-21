Джеррард об уходе Клоппа из «Ливерпуля»: «Я буду скучать. Юрген – один из лучших тренеров мира, он создает команды-победители, за которыми приятно наблюдать»
Стивен Джеррард высказался об уходе Юргена Клоппа из «Ливерпуля».
Матч с «Вулверхэмптоном» (2:0) стал для немецкого специалиста последним во главе «красных». Он возглавлял команду с 2015 года.
«Я буду скучать по Юргену в основном потому, что он является одним из лучших тренеров мира, он развивает игроков и создает команды-победители, за которыми приятно наблюдать.
Он проделал здесь невероятную работу. Еще больнее, когда уходит человек, который чувствует себя частью семьи «Ливерпуля», одним из нас.
Я желаю ему всего наилучшего и хочу поблагодарить его за все, чего он достиг, а также за то, что он был нормальным, скромным, веселым и во всех отношениях замечательным человеком. Что за человек!» – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля», а ныне главный тренер «Аль-Иттифака».