Джеррард об уходе Клоппа из «Ливерпуля»: «Я буду скучать. Юрген – один из лучших тренеров мира, он создает команды-победители, за которыми приятно наблюдать»

Теги Ливерпуль Стивен Джеррард премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Стивен Джеррард высказался об уходе Юргена Клоппа из «Ливерпуля».

Матч с «Вулверхэмптоном» (2:0) стал для немецкого специалиста последним во главе «красных». Он возглавлял команду с 2015 года. 

«Я буду скучать по Юргену в основном потому, что он является одним из лучших тренеров мира, он развивает игроков и создает команды-победители, за которыми приятно наблюдать.

Он проделал здесь невероятную работу. Еще больнее, когда уходит человек, который чувствует себя частью семьи «Ливерпуля», одним из нас.

Я желаю ему всего наилучшего и хочу поблагодарить его за все, чего он достиг, а также за то, что он был нормальным, скромным, веселым и во всех отношениях замечательным человеком. Что за человек!» – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля», а ныне главный тренер «Аль-Иттифака». 

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