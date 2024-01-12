Новый тренер Бразилии Жуниор: «Неймар – один из трех величайших игроков мира. Пока он травмирован, должны научиться играть без него»

Теги Сантос высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу травмы Неймар Доривал Жуниор высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Футбол

Новый тренер сборной Бразилии заявил, что Неймар входит в тройку лучших игроков мира.

Также Доривал Жуниор заявил, что у него нет проблем во взаимоотношениях с нападающим «Аль-Хилаля».

В 2010 году Неймар, игравший за «Сантос» под руководством Доривала, разозлился из-за того, что ему не дали пробить пенальти и выразил это публично в грубой форме. Клуб оштрафовал игрока, но тренер потребовал отстранить его на 15 дней. Неймара отстранили на одну игру, а потом вернули в состав. Доривалу это не понравилось, и он собственным решением исключил форварда из состава на игру с «Коринтианс». После этого руководство отправило тренера в отставку.

«У меня нет проблем с Неем. Масштабы, которые приняла эта ситуация, были непропорциональными. После того матча мы пообщались. Руководство «Сантоса» приняло решение, и я отнесся к нему с уважением. Но каждая наша встреча была позитивной. Футбол очень динамичен. Рай и ад – на расстоянии вытянутой руки.

Бразилия должна научиться играть без Неймара, потому что сейчас он травмирован. Но у нас есть один из трех величайших игроков мира. Когда он восстановится, мы будем рассчитывать на него», – сказал Доривал.

После отставки Фернандо Диниза с поста тренера Жуниор подписал контракт со сборной Бразилии на срок до 2026 года. Он дебютирует в новой роли в марте – Бразилия проведет товарищеские матчи с Англией и Испанией.

Ранее стало известно, что Неймар пропустит Кубок Америки-2024 – не успеет восстановиться после разрыва «крестов».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Неймара нужно исключать из сборной. От него никакой пользы. Без Неймара выиграли КА 2019, а с ним проиграли КА 2021.
+1
0
+1
А в чем его величии то ?
0
0
0
Ответ ILya__Filimonov
А в чем его величии то ?
Он имел виду в покер 😅
0
0
0
Ответ ILya__Filimonov
А в чем его величии то ?
Из достижений Неймара - самый дорогой трансфер в истории и лучший бомбардир в истории сборной Бразилии.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий