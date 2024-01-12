Новый тренер Бразилии Жуниор: «Неймар – один из трех величайших игроков мира. Пока он травмирован, должны научиться играть без него»

Новый тренер сборной Бразилии заявил, что Неймар входит в тройку лучших игроков мира.

Также Доривал Жуниор заявил, что у него нет проблем во взаимоотношениях с нападающим « ».

В 2010 году , игравший за « » под руководством Доривала, разозлился из-за того, что ему не дали пробить пенальти и выразил это публично в грубой форме. Клуб оштрафовал игрока, но тренер потребовал отстранить его на 15 дней. Неймара отстранили на одну игру, а потом вернули в состав. Доривалу это не понравилось, и он собственным решением исключил форварда из состава на игру с «Коринтианс». После этого руководство отправило тренера в отставку.

«У меня нет проблем с Неем. Масштабы, которые приняла эта ситуация, были непропорциональными. После того матча мы пообщались. Руководство «Сантоса» приняло решение, и я отнесся к нему с уважением. Но каждая наша встреча была позитивной. Футбол очень динамичен. Рай и ад – на расстоянии вытянутой руки.

Бразилия должна научиться играть без Неймара, потому что сейчас он травмирован. Но у нас есть один из трех величайших игроков мира. Когда он восстановится, мы будем рассчитывать на него», – сказал Доривал.

После отставки Фернандо Диниза с поста тренера Жуниор подписал контракт со сборной на срок до 2026 года. Он дебютирует в новой роли в марте – Бразилия проведет товарищеские матчи с Англией и Испанией.

Ранее стало известно, что Неймар пропустит Кубок Америки-2024 – не успеет восстановиться после разрыва «крестов».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам