Неймар – фанатам «Аль-Хилаля» на праздновании чемпионства: «В следующем сезоне будет весело, можете быть уверены. Не терпится вернуться на поле»

Теги травмы болельщики Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Здоровье Футбол

Неймар обратился к болельщикам «Аль-Хилаля» во время празднования чемпионства.

«Аль-Хилаль» гарантировал себе чемпионство по итогам сезона за три тура до окончания саудовской лиги. Команда завоевала титул в 19-й раз.

Неймар, перешедший в «Аль-Хилаль» прошлым летом, провел за клуб лишь три игры, после чего выбыл до конца сезона из-за травмы крестообразной связки колена.

«Я чувствую себя хорошо. Мне не терпится вернуться на поле. Болельщики просто невероятны. К сожалению, я не смог подарить им счастье, которого они заслуживают, но вы можете быть уверены, что в следующем сезоне будет очень весело», – сказал Неймар.

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6 комментариев
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К празднику всегда готов
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В этом случае, а именно после возращения Неймара, Аль-Наср забудет о чемпионстве вообще навсегда, ну ничего, второе место тоже престижное и почётное!!)
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самое время напомнить о своем существовании - фанаты Аль-Хиляля уде наверняка забыли об этом сбитом летчике
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Неймару-то точно будет весело)
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Вообще не представляю как Неймар будет жить в СА. Там конечно есть злачные места для гостей страны, но в целом. Праздников ему будет не хватать.
1 год контракта получив травму провел в родной стране)
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