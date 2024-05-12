Неймар – фанатам «Аль-Хилаля» на праздновании чемпионства: «В следующем сезоне будет весело, можете быть уверены. Не терпится вернуться на поле»
Неймар обратился к болельщикам «Аль-Хилаля» во время празднования чемпионства.
«Аль-Хилаль» гарантировал себе чемпионство по итогам сезона за три тура до окончания саудовской лиги. Команда завоевала титул в 19-й раз.
Неймар, перешедший в «Аль-Хилаль» прошлым летом, провел за клуб лишь три игры, после чего выбыл до конца сезона из-за травмы крестообразной связки колена.
«Я чувствую себя хорошо. Мне не терпится вернуться на поле. Болельщики просто невероятны. К сожалению, я не смог подарить им счастье, которого они заслуживают, но вы можете быть уверены, что в следующем сезоне будет очень весело», – сказал Неймар.
1 год контракта получив травму провел в родной стране)