Радимов похвалил «Спартак»: «Молодцы, что дали попрощаться Джикии. Руководство начало въезжать, что такое футбол. Если дальше не накосорезят, могут быть грозной силой»

Теги Спартак Владислав Радимов премьер-лига Россия Георгий Джикия Футбол

Владислав Радимов высказался о «Спартаке» в положительном ключе.

Красно-белые обыграли «Рубин» (3:1) в 29-м туре Мир РПЛ. Этот матч стал последним для Георгия Джикии за «Спартак». Защитник вышел в стартовом составе и был заменен на 68-й минуте под овации болельщиков.

«Я думаю, Джикия продолжит играть еще. Где – не могу сказать. А с «Рубином» получился хороший, красивый матч. Я думаю, что зрители получили удовольствие. Голы красивые.

Матч в первую очередь был посвящен Джикии. Я сам был в такой истории, тоже прощался со стадионом на «Петровском». Я просто понимаю, что чувствует Джикия.

И это второй шаг руководства, за который надо похвалить: молодцы, что сделали это. И дали сыграть ему почти полный матч. В этом плане, я думаю, что руководство «Спартака» начало въезжать, что такое футбол. Им потребовался целый год на это. 

Думаю, если дальше руководство «Спартака» опять не накосорезит, то в следующем году «Спартак» может быть грозной силой», – сказал бывший полузащитник «Зенита».

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3 комментария
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Как бы то ни было, можно похвалить руководство Спартака прежде всего за то, что они избавились от Джикии в первую очередь ...
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Не могут. Накосорезят.
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Ответ Вячеслав Припузов
Как бы то ни было, можно похвалить руководство Спартака прежде всего за то, что они избавились от Джикии в первую очередь ...
Всё же в первую очередь скорей за то что решились всё таки пнуть Абаскаля.
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