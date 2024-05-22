Радимов похвалил «Спартак»: «Молодцы, что дали попрощаться Джикии. Руководство начало въезжать, что такое футбол. Если дальше не накосорезят, могут быть грозной силой»

Владислав Радимов высказался о «Спартаке» в положительном ключе.

Красно-белые обыграли «Рубин» (3:1) в 29-м туре Мир . Этот матч стал последним для за « ». Защитник вышел в стартовом составе и был заменен на 68-й минуте под овации болельщиков.

«Я думаю, Джикия продолжит играть еще. Где – не могу сказать. А с «Рубином» получился хороший, красивый матч. Я думаю, что зрители получили удовольствие. Голы красивые.

Матч в первую очередь был посвящен Джикии. Я сам был в такой истории, тоже прощался со стадионом на «Петровском». Я просто понимаю, что чувствует Джикия.

И это второй шаг руководства, за который надо похвалить: молодцы, что сделали это. И дали сыграть ему почти полный матч. В этом плане, я думаю, что руководство «Спартака» начало въезжать, что такое футбол. Им потребовался целый год на это.

Думаю, если дальше руководство «Спартака» опять не накосорезит, то в следующем году «Спартак» может быть грозной силой», – сказал бывший полузащитник «Зенита».