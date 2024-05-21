Беллингем – Кроосу: «Одного года с тобой недостаточно. Спасибо за все, что ты дал футболу. Легенда!»
Джуд Беллингем высказался об уходе Тони Крооса из футбола.
Полузащитник «Реала» и сборной Германии уйдет из футбола после Евро-2024. Джуд Беллингем провел первый сезон в составе «Мадрида».
«Одного года было недостаточно. Спасибо за все, что ты отдал футболу. Мне было очень приятно наслаждаться твоей игрой и личностью как болельщику, а еще больше – как партнеру по команде.
В этом сезоне нам еще предстоит поработать, но я желаю тебе всего самого лучшего, чтобы у тебя и твоей семьи все было хорошо. Легенда!🐐8️⃣🤍» – написал полузащитник «Реала».
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«Я думаю, что у всех нас был образец для подражания, когда мы были детьми. Кто-то, кем мы восхищались, кого мы видели по телевизору и думали: «Я хочу быть таким человеком, когда вырасту». И если бы мы были детьми с большим воображением, мы могли бы мечтать, что мы играем в мяч с тем человеком, который кажется далеким, неприкасаемым и труднодоступным.
Этим ребенком был я. Этот мальчик осуществил свою мечту и играл с игроком, которого он всегда боготворил.
Сегодня, с чувством странного кома в горле, я понимаю — этот ребенок хотел бы играть с тобой еще десять лет, и я тоже, Тони. Потому что я никогда не переставал быть тем мальчиком, который всегда восхищался тобой.
Я думал об этом письме весь день и, кажется, никогда не говорил тебе об этом, и не знаю, смогу ли я сделать это лично, но я хочу, чтобы ты знал: "Я люблю тебя. Часть того, кем я являюсь сегодня, - благодаря тебе"».