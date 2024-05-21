Беллингем – Кроосу: «Одного года с тобой недостаточно. Спасибо за все, что ты дал футболу. Легенда!»

Джуд Беллингем высказался об уходе Тони Крооса из футбола.

Полузащитник «Реала» и сборной Германии уйдет из футбола после Евро-2024. Джуд Беллингем провел первый сезон в составе «Мадрида».

«Одного года было недостаточно. Спасибо за все, что ты отдал футболу. Мне было очень приятно наслаждаться твоей игрой и личностью как болельщику, а еще больше – как партнеру по команде.

В этом сезоне нам еще предстоит поработать, но я желаю тебе всего самого лучшего, чтобы у тебя и твоей семьи все было хорошо. Легенда!🐐8️⃣🤍» – написал полузащитник « ».

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