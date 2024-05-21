Беллингем – Кроосу: «Одного года с тобой недостаточно. Спасибо за все, что ты дал футболу. Легенда!»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем высказался об уходе Тони Крооса из футбола.

Полузащитник «Реала» и сборной Германии уйдет из футбола после Евро-2024. Джуд Беллингем провел первый сезон в составе «Мадрида». 

«Одного года было недостаточно. Спасибо за все, что ты отдал футболу. Мне было очень приятно наслаждаться твоей игрой и личностью как болельщику, а еще больше – как партнеру по команде.

В этом сезоне нам еще предстоит поработать, но я желаю тебе всего самого лучшего, чтобы у тебя и твоей семьи все было хорошо. Легенда!🐐8️⃣🤍» – написал полузащитник «Реала».

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7 комментариев
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Ответ nurgali_kst
Опубликуйте пост Вальверде, я чуть не заплакал, даже с конченным переводом Инстаграм)
🤍 Федерико Вальверде про Крооса:

«Я думаю, что у всех нас был образец для подражания, когда мы были детьми. Кто-то, кем мы восхищались, кого мы видели по телевизору и думали: «Я хочу быть таким человеком, когда вырасту». И если бы мы были детьми с большим воображением, мы могли бы мечтать, что мы играем в мяч с тем человеком, который кажется далеким, неприкасаемым и труднодоступным.

Этим ребенком был я. Этот мальчик осуществил свою мечту и играл с игроком, которого он всегда боготворил.

Сегодня, с чувством странного кома в горле, я понимаю — этот ребенок хотел бы играть с тобой еще десять лет, и я тоже, Тони. Потому что я никогда не переставал быть тем мальчиком, который всегда восхищался тобой.

Я думал об этом письме весь день и, кажется, никогда не говорил тебе об этом, и не знаю, смогу ли я сделать это лично, но я хочу, чтобы ты знал: "Я люблю тебя. Часть того, кем я являюсь сегодня, - благодаря тебе"».
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+8
Еще есть годик, чтобы поиграть с Модричем. А потом уже все, учителя уйдут на покой и придется полностью брать бразды правления в свои ноги. Дерзай, Джуд.
+6
0
+6
Джуд как всегда на высоте
+6
-1
+5
Ответ meringue
🤍 Федерико Вальверде про Крооса: «Я думаю, что у всех нас был образец для подражания, когда мы были детьми. Кто-то, кем мы восхищались, кого мы видели по телевизору и думали: «Я хочу быть таким человеком, когда вырасту». И если бы мы были детьми с большим воображением, мы могли бы мечтать, что мы играем в мяч с тем человеком, который кажется далеким, неприкасаемым и труднодоступным. Этим ребенком был я. Этот мальчик осуществил свою мечту и играл с игроком, которого он всегда боготворил. Сегодня, с чувством странного кома в горле, я понимаю — этот ребенок хотел бы играть с тобой еще десять лет, и я тоже, Тони. Потому что я никогда не переставал быть тем мальчиком, который всегда восхищался тобой. Я думал об этом письме весь день и, кажется, никогда не говорил тебе об этом, и не знаю, смогу ли я сделать это лично, но я хочу, чтобы ты знал: "Я люблю тебя. Часть того, кем я являюсь сегодня, - благодаря тебе"».
Спасибо) 👏
+2
0
+2
Опубликуйте пост Вальверде, я чуть не заплакал, даже с конченным переводом Инстаграм)
+2
-1
+1
Ну хоть год успел поиграть с Тони, надеюсь достаточно впитывал.
+1
0
+1
Ответ meringue
🤍 Федерико Вальверде про Крооса: «Я думаю, что у всех нас был образец для подражания, когда мы были детьми. Кто-то, кем мы восхищались, кого мы видели по телевизору и думали: «Я хочу быть таким человеком, когда вырасту». И если бы мы были детьми с большим воображением, мы могли бы мечтать, что мы играем в мяч с тем человеком, который кажется далеким, неприкасаемым и труднодоступным. Этим ребенком был я. Этот мальчик осуществил свою мечту и играл с игроком, которого он всегда боготворил. Сегодня, с чувством странного кома в горле, я понимаю — этот ребенок хотел бы играть с тобой еще десять лет, и я тоже, Тони. Потому что я никогда не переставал быть тем мальчиком, который всегда восхищался тобой. Я думал об этом письме весь день и, кажется, никогда не говорил тебе об этом, и не знаю, смогу ли я сделать это лично, но я хочу, чтобы ты знал: "Я люблю тебя. Часть того, кем я являюсь сегодня, - благодаря тебе"».
Да, Действительно. Чуть не всплакнул
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