Ташуев о вылете «Сочи»: «Слово «жалость» неприемлемо. Говорят, Морено – топ-тренер, а где результат, дорогой мой? Посмотрите зимнее усиление «Сочи» и «Факела» – небо и земля»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Сергей Ташуев Факел Сочи Роберт Морено Футбол

Сергей Ташуев высказался о вылете «Сочи».

– Слово «жалость» по отношению к «Сочи» неприемлемо. Зимой команда сильно укрепилась, но задачу не решила. Да, футбол смотрибельный, но состав – сумасшедший. И баланса не было, команда не выигрывала, так что все справедливо, по-спортивному.

Команда и так была неплохая, а тут мощное усиление – выигрывайте, оставайтесь. Кто мешал? Но они не смогли это сделать. Говорят, что Морено – топ-тренер, а где результат, дорогой мой? Вылетели и вылетели, войдут другие команды. Нормальное явление, ничего особенного.

В «Сочи» заявили, что Морено должен за сезон вернуть команду в РПЛ. У вас есть уверенность, что он сможет?

– Смысл футбола в результате. Вы посмотрите работу на трансферном рынке зимой «Сочи» и «Факела», это небо и земля. Воронеж купил одного защитника французского. Я не имею права называть сумму, но она смешная для уровня. С «Сочи» не сравнить.

И поэтому тут нет смысла говорить о красивом футболе. А Первая лига – очень тяжелый турнир, никто не даст никаких гарантий. Возьмите «Торпедо» – хорошие финансовые условия, возможности, опытный тренер, но не выходят. Я две команды выводил в высшую лигу и знаю, что это такое, – сказал бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев.

Ташуев о чемпионской гонке в РПЛ: «Хочется, чтобы первым стал «Краснодар». Победить дома «Динамо» – что тут такого? Обыгрывайте – и вы чемпионы»

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5 комментариев
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Дед после увольнения неудачно лечиться ездил? Такой бред несет
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отечественные физруки занервничали из за того что и в нижней части таблицы их стали заменять на профессионалов. Надо ещё чтобы Рахимов высказался
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Ответ Никита Алексеев
Дед после увольнения неудачно лечиться ездил? Такой бред несет
Мостовирус подхватил)
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С приходом Морено, Сочи очень преобразился.
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