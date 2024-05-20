Форвард «Факела» Марков назвал Москву лучшим городом для жизни в России: «Самый развитый город и самый большой. Много моментов, в которых Москва впереди всех»

Теги премьер-лига Россия Факел Евгений Марков Футбол

Евгений Марков назвал Москву лучшим городом для жизни в России.

– Ты жил во многих российских городах. Какой – лучший для жизни?

– Москва. Потому что это самый развитый город и самый большой. Здесь все есть. Петербург тоже классный город, но сейчас мы с семьей живем в Москве. Может, после карьеры перееду в Питер.

– Петербург не достает до Москвы?

– В каких-то моментах да. Например, рестораны, учебные заведения – детские сады, потому что у меня двое детей. Кружки какие-то. Это тоже важно. Много моментов, в которых Москва впереди всех.

– Если сравнивать с более южными городами: Краснодар, Воронеж?

– Тоже классные города, но это не Москва и не Питер. Там все так – просто разные города. В них другая инфраструктура и так далее, – сказал нападающий «Факела». 

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21 комментарий
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неожиданный выбор
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Ответ Властимил
неожиданный выбор
Я тоже в шоке , пан Властимил !
Думал Воронеж, если он там играет , но свободу слова и выбора никто у нас не отменял !
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Незнаю, прожила в Москве несколько лет, но на Южном Урале нравится больше, горы, реки, хвойные леса. В Москве нужно очень много работать и хорошо зарабатывать,, чтобы нормально жить, а свое жилье купить обычному человеку нереально. Ездить с области по часу-два на электричке разве что, но условные Химки, Лобня или Дмитров ещё хуже Уфы или Екатеринбурга по инфраструктуре. Каждому свое как говорится. Да и сейчас, когда Москва превращается в Душанбе, летают беспилотники и теракты происходят, лучше держаться подальше за Уралом))
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Не совсем понятно, в чем преимущество Москвы по ресторанам, а в остальном да, инфраструктура в Мск богатая, но туда и денег вваливается тоннами.
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Можно сколько угодно спорить, какой город лучше, но юмор в том, что большинство людей с годами мечтает о маленьком домике за городом)
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Ответ Йозе_Марино
Владимир лучший город. Город хороший и исторический, девушки очень красивые ,до Москвы полтора часа на ласточке.
Привет из Владимира!!
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Смотря что ты хочешь от жизни
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Москва, Сочи, Санкт-Петербург
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Как он живет в Москве играя за Воронеж. Или весь Факел в Москве?
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Живу в Нижнем почти 40 лет,был в мск, так и не понял чем там лучше
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В диктаторских режимах всегда неадекватное внимание уделяется столицы, вкачивая туда все деньги с других регионов

Ведь революции совершаются в столицах, а значит местную публику и армию чинушь надо задабривать либо покупать

Дайте триллиард лярдов Воронежу и там будут открывать 20 станций метро метро под плиткой каждую среду
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Ответ Любовник Евы Браун
Москва, Новороссийск, Майкоп
Майкоп и правда кайф)
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Ответ Олег Щёголев
Можно сколько угодно спорить, какой город лучше, но юмор в том, что большинство людей с годами мечтает о маленьком домике за городом)
А лучше в глухом лесу или на необитаемом острове
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