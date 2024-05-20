Форвард «Факела» Марков назвал Москву лучшим городом для жизни в России: «Самый развитый город и самый большой. Много моментов, в которых Москва впереди всех»
Евгений Марков назвал Москву лучшим городом для жизни в России.
– Ты жил во многих российских городах. Какой – лучший для жизни?
– Москва. Потому что это самый развитый город и самый большой. Здесь все есть. Петербург тоже классный город, но сейчас мы с семьей живем в Москве. Может, после карьеры перееду в Питер.
– Петербург не достает до Москвы?
– В каких-то моментах да. Например, рестораны, учебные заведения – детские сады, потому что у меня двое детей. Кружки какие-то. Это тоже важно. Много моментов, в которых Москва впереди всех.
– Если сравнивать с более южными городами: Краснодар, Воронеж?
– Тоже классные города, но это не Москва и не Питер. Там все так – просто разные города. В них другая инфраструктура и так далее, – сказал нападающий «Факела».
Думал Воронеж, если он там играет , но свободу слова и выбора никто у нас не отменял !
Ведь революции совершаются в столицах, а значит местную публику и армию чинушь надо задабривать либо покупать
Дайте триллиард лярдов Воронежу и там будут открывать 20 станций метро метро под плиткой каждую среду