Форвард «Факела» Марков назвал Москву лучшим городом для жизни в России: «Самый развитый город и самый большой. Много моментов, в которых Москва впереди всех»

Евгений Марков назвал Москву лучшим городом для жизни в России.

– Ты жил во многих российских городах. Какой – лучший для жизни?

– Москва. Потому что это самый развитый город и самый большой. Здесь все есть. Петербург тоже классный город, но сейчас мы с семьей живем в Москве. Может, после карьеры перееду в Питер.

– Петербург не достает до Москвы?

– В каких-то моментах да. Например, рестораны, учебные заведения – детские сады, потому что у меня двое детей. Кружки какие-то. Это тоже важно. Много моментов, в которых Москва впереди всех.

– Если сравнивать с более южными городами: Краснодар, Воронеж?

– Тоже классные города, но это не Москва и не Питер. Там все так – просто разные города. В них другая инфраструктура и так далее, – сказал нападающий « ».