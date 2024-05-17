Тороп о лечении в больнице: «Хочу уже свалить отсюда и нормально поесть дома» 

Теги ЦСКА премьер-лига Россия травмы Владислав Тороп Кирилл Брейдо Футбол

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп рассказал о своем самочувствии.

Игрок получил повреждение после столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом в ответном финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, 5:4 по пен.). У Торопа диагностирован двойной перелом костей лица, сейчас он находится в одной из московских больниц.

«Да, тут все хорошо… Но, конечно, хочу уже свалить отсюда и нормально поесть дома 😂», – приводит слова Торопа директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.

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7 комментариев
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Значит, всё норм, идёт на поправку. При сильном сотрясе даже от мысли о еде хочется блевать
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"ТОРОПиться не надо..."
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С такими травмами не шутят.Врачей нужно слушать,домой успеешь.
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Ответ maks44
"ТОРОПиться не надо..."
Ваганыч, вы?
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Тороп красавчик,
Надеюсь не продадут как других молодых дарований на воротах
С юмором всё в порядке
Держись, Владислав 🔴🔵
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