Тороп о лечении в больнице: «Хочу уже свалить отсюда и нормально поесть дома»
Вратарь ЦСКА Владислав Тороп рассказал о своем самочувствии.
Игрок получил повреждение после столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом в ответном финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, 5:4 по пен.). У Торопа диагностирован двойной перелом костей лица, сейчас он находится в одной из московских больниц.
«Да, тут все хорошо… Но, конечно, хочу уже свалить отсюда и нормально поесть дома 😂», – приводит слова Торопа директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.
Множественные переломы лица у Торопа: увезли на скорой. Вышел 19-летний герой стендап-интервью с телеграм-каналом о кино!
Надеюсь не продадут как других молодых дарований на воротах
С юмором всё в порядке
Держись, Владислав 🔴🔵