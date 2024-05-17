Тороп о лечении в больнице: «Хочу уже свалить отсюда и нормально поесть дома» 

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп рассказал о своем самочувствии.

Игрок получил повреждение после столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом в ответном финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, 5:4 по пен.). У Торопа диагностирован двойной перелом костей лица, сейчас он находится в одной из московских больниц.

«Да, тут все хорошо… Но, конечно, хочу уже свалить отсюда и нормально поесть дома 😂», – приводит слова Торопа директор по коммуникациям .

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