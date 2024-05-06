Макрон ждет Мбаппе на Олимпиаде: «Его отец сказал, что Килиан хочет там сыграть. Надеюсь, что все европейские клубы предоставят такую свободу своим игрокам»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Олимпийский футбольный турнир Политика Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон олимпийская сборная Франции Футбол

Эммануэль Макрон надеется, что Килиан Мбаппе сыграет на Олимпиаде.

«На прошлой неделе я оказался на поле с его отцом [во время благотворительного матча] и задал ему этот вопрос. Он сказал мне: «Он [Килиан] хочет там сыграть».

Я очень надеюсь, что все европейские клубы предоставят такую свободу своим игрокам. Я рад, что все французские клубы делают это, и надеюсь, что другие последуют их примеру. Олимпийский дух заключается в том, чтобы расти», – сказал президент Франции в интервью La Tribune Dimanche.

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
За деньги да
+5
0
+5
Так настаивает...
Хочет, чтобы Мбаппе вместо него в Сене поплавал?
+1
0
+1
Флорентино: "Кто такой Макрон?"
0
0
0
Да пусть остается в ПСЖ и играет себе на олимпиаде. Никто не держит 😁...
0
0
0
Я не молчу когда я хочу
Я не продаюсь, но за деньги — да (Да)
Мой Маарон говорит я поп-звезда
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий