Макрон ждет Мбаппе на Олимпиаде: «Его отец сказал, что Килиан хочет там сыграть. Надеюсь, что все европейские клубы предоставят такую свободу своим игрокам»

Эммануэль Макрон надеется, что Килиан Мбаппе сыграет на Олимпиаде.

«На прошлой неделе я оказался на поле с его отцом [во время благотворительного матча] и задал ему этот вопрос. Он сказал мне: «Он [ ] хочет там сыграть».

Я очень надеюсь, что все европейские клубы предоставят такую свободу своим игрокам. Я рад, что все французские клубы делают это, и надеюсь, что другие последуют их примеру. Олимпийский дух заключается в том, чтобы расти», – сказал президент Франции в интервью La Tribune Dimanche.