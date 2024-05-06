Макрон ждет Мбаппе на Олимпиаде: «Его отец сказал, что Килиан хочет там сыграть. Надеюсь, что все европейские клубы предоставят такую свободу своим игрокам»
Эммануэль Макрон надеется, что Килиан Мбаппе сыграет на Олимпиаде.
«На прошлой неделе я оказался на поле с его отцом [во время благотворительного матча] и задал ему этот вопрос. Он сказал мне: «Он [Килиан] хочет там сыграть».
Я очень надеюсь, что все европейские клубы предоставят такую свободу своим игрокам. Я рад, что все французские клубы делают это, и надеюсь, что другие последуют их примеру. Олимпийский дух заключается в том, чтобы расти», – сказал президент Франции в интервью La Tribune Dimanche.
Хочет, чтобы Мбаппе вместо него в Сене поплавал?
Я не продаюсь, но за деньги — да (Да)
Мой Маарон говорит я поп-звезда