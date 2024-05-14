Мбаппе об Олимпиаде: «Все в курсе ситуации – решение принимаю не я. Игры состоятся, сыграю я там или нет – буду рад в любом случае»

Теги ПСЖ Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Париж-2024 Килиан Мбаппе олимпийская сборная Франции Футбол

Килиан Мбаппе оценил возможность своего выступления на Олимпиаде в Париже.

В пятницу Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» по окончании сезона – наиболее вероятным следующим клубом француза считается «Реал». Ранее появлялась информация, что мадридский клуб не планирует отпускать своих игроков на Олимпиаду.

«Все в курсе ситуации – это решение принимаю не я. Но что бы ни случилось, я буду счастлив.

Олимпиада состоится вне зависимости от того, сыграю я там или нет. Надеюсь, мы покажем, что Франция – спортивная страна и что мы открыты всему миру», – сказал форвард «ПСЖ» и сборной Франции.

Макрон надеется, что Мбаппе отпустят на Олимпиаду: «Я оказал максимальное давление на его так называемый будущий клуб»

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11 комментариев
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Ответ pit4er
Перевалил ответственность, значит уже точно не отпустили. Если б так хотел выступить на Олимпиаде, то мог бы не подписывать контракт. С 30 июня стал бы свободным агентом и никто б не смог запретить
Что за глупость? А может из-за олимпиады весь следующий сезон пропустить?) Да абсолютно любой клуб будет против пропуска предсезонки.
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Ответ pit4er
Перевалил ответственность, значит уже точно не отпустили. Если б так хотел выступить на Олимпиаде, то мог бы не подписывать контракт. С 30 июня стал бы свободным агентом и никто б не смог запретить
Комментарий удален модератором
Ответ Oleg Kostin
Комментарий удален модератором
Так он и так станет свободным агентом и Реал его подпишет как свободного агента, нет?
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Ответ pit4er
Перевалил ответственность, значит уже точно не отпустили. Если б так хотел выступить на Олимпиаде, то мог бы не подписывать контракт. С 30 июня стал бы свободным агентом и никто б не смог запретить
Как у вас всё просто однако. Килиан, как будешь проездом мимо офиса клубного, заскочи, этим днем контракт подпиши.
Контракт с Реалом же так подписывают, да? Какого числа пришел, с такого и подпишем? Реалу же совсем не важно с какого числа они игрока получают.
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Ответ Artuom Batishev
Что за глупость? А может из-за олимпиады весь следующий сезон пропустить?) Да абсолютно любой клуб будет против пропуска предсезонки.
Нет, я бы понял, если бы я что-то сверхъестественное написал, чтоб в комментах так накинулись. Но что на счёт Месси, который присоединился к ПСЖ 10 августа? Игроки такого масштаба действительно могут решать, когда им подписать контракт. Поэтому Мбаппе пусть ответственность и не переваливает
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Ответ Полуэктов Пётр
Как у вас всё просто однако. Килиан, как будешь проездом мимо офиса клубного, заскочи, этим днем контракт подпиши. Контракт с Реалом же так подписывают, да? Какого числа пришел, с такого и подпишем? Реалу же совсем не важно с какого числа они игрока получают.
Мбаппе ведь тогда бы стал первым футболистом, который бы присоединился к новому клубу в августе. Ни Месси, ни Роналду никогда так не делали, да? (делали)
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Ответ pit4er
Нет, я бы понял, если бы я что-то сверхъестественное написал, чтоб в комментах так накинулись. Но что на счёт Месси, который присоединился к ПСЖ 10 августа? Игроки такого масштаба действительно могут решать, когда им подписать контракт. Поэтому Мбаппе пусть ответственность и не переваливает
Месси присоединился к ПСЖ 10 августа только из-за того, что других предложений не было, которые удовлетворили бы его аппетиты. Также пропущенная с клубом предсезонка очень сказалась на его результатах в том сезоне, на что уже делали намёк товарищи выше.

У Мбаппе ситуация немного другая. Контракт будет подписан в ближайшее время, а игроком Реала он станет 1 июля, т.е. с момента открытия трансферного окна в Европе и после завершения действующего контракта.

Он не снимает с себя ответственность, а четко и ясно обозначает, что всё будет зависеть от позиции клуба, а не его желания выступить на ОИ.
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