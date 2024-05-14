Мбаппе об Олимпиаде: «Все в курсе ситуации – решение принимаю не я. Игры состоятся, сыграю я там или нет – буду рад в любом случае»

Килиан Мбаппе оценил возможность своего выступления на Олимпиаде в Париже.

В пятницу Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» по окончании сезона – наиболее вероятным следующим клубом француза считается « ». Ранее появлялась информация, что мадридский клуб не планирует отпускать своих игроков на Олимпиаду.

«Все в курсе ситуации – это решение принимаю не я. Но что бы ни случилось, я буду счастлив.

Олимпиада состоится вне зависимости от того, сыграю я там или нет. Надеюсь, мы покажем, что Франция – спортивная страна и что мы открыты всему миру», – сказал форвард « » и сборной Франции.

Макрон надеется, что Мбаппе отпустят на Олимпиаду: «Я оказал максимальное давление на его так называемый будущий клуб»