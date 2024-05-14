Мбаппе об Олимпиаде: «Все в курсе ситуации – решение принимаю не я. Игры состоятся, сыграю я там или нет – буду рад в любом случае»
Килиан Мбаппе оценил возможность своего выступления на Олимпиаде в Париже.
В пятницу Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» по окончании сезона – наиболее вероятным следующим клубом француза считается «Реал». Ранее появлялась информация, что мадридский клуб не планирует отпускать своих игроков на Олимпиаду.
«Все в курсе ситуации – это решение принимаю не я. Но что бы ни случилось, я буду счастлив.
Олимпиада состоится вне зависимости от того, сыграю я там или нет. Надеюсь, мы покажем, что Франция – спортивная страна и что мы открыты всему миру», – сказал форвард «ПСЖ» и сборной Франции.
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Контракт с Реалом же так подписывают, да? Какого числа пришел, с такого и подпишем? Реалу же совсем не важно с какого числа они игрока получают.
У Мбаппе ситуация немного другая. Контракт будет подписан в ближайшее время, а игроком Реала он станет 1 июля, т.е. с момента открытия трансферного окна в Европе и после завершения действующего контракта.
Он не снимает с себя ответственность, а четко и ясно обозначает, что всё будет зависеть от позиции клуба, а не его желания выступить на ОИ.