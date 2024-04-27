Степашин о Личке: «Поставлена конкретная задача: быть в тройке или Кубок. «Динамо» сегодня – единая команда, где нет разделений по национальному признаку»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Сергей Степашин Спорт-Экспресс Марцел Личка Футбол

Сергей Степашин рассказал о задачах, поставленных перед Марцелом Личкой.

«Перед Личкой поставлена конкретная задача: быть в тройке или Кубок. Вот от этих результатов и отталкиваемся дальше. Сегодня коллектив «Динамо» – единая команда, где нет разделений по национальному признаку.

Футболисты с уважением относятся к тренеру и прекрасно находят общий язык. Тем более, что нет языкового барьера», – сказал член советов директоров «Динамо» Сергей Степашин.

В полуфинале Пути регионов Фонбет Кубка России «Динамо» встретится со «Спартаком» 1 мая.

Бело-голубые занимают 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 6 очков. Завтра «Динамо» на своем поле сыграет с петербуржцами в матче 26-го тура.

Личка о матче с «Зенитом»: «Должны выиграть, если хотим участвовать в гонке за чемпионство. Хотим быть активными и давить»

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11 комментариев
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Ответ Фан Рубина
А было разделение, что-ли?
Дыма без огня не бывает, если говорит, значит что-то где-то всплывало и не обязательно у динамиков.
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Ох уж это разделение! Раздельный транспорт, раздельные столы, раздельные тренировки...
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Степашин это завхоз пожарной части, который смог.
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А было разделение, что-ли?
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Хочется конечно чтобы у динамиков что нибудь получилось
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Не так сели. Степашин первый зам
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Поставлена задача на раздвоение, что в корне не верно. От задач надо не отталкиваться, а командно стремиться к достижению той и другой задачи. Удачи динамовцам и Личке, вперёд к победе!
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С Зенитом надо играть вторым номером и сжимать пространство зон в активном прессинге. Газовая команда не любит играть в жёсткий прессинг. А первым номером с нашей защитой и вратарями играть смерти подобно
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Ответ Красная стрела
Ну да. По нац признаку в Динамо не делятся. Обычно, в новой истории там другое разделение. На идиотов и умных. Причём последних намного меньше.
Умных всегда меньше, в любое время, в любой истории.
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Ответ ltkmaby
Умных всегда меньше, в любое время, в любой истории.
Да, но когда разница критична, то результат "уровень Динамо"
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