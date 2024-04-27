Степашин о Личке: «Поставлена конкретная задача: быть в тройке или Кубок. «Динамо» сегодня – единая команда, где нет разделений по национальному признаку»

Сергей Степашин рассказал о задачах, поставленных перед Марцелом Личкой.

«Перед Личкой поставлена конкретная задача: быть в тройке или . Вот от этих результатов и отталкиваемся дальше. Сегодня коллектив «Динамо» – единая команда, где нет разделений по национальному признаку.

Футболисты с уважением относятся к тренеру и прекрасно находят общий язык. Тем более, что нет языкового барьера», – сказал член советов директоров «Динамо» .

В полуфинале Пути регионов Фонбет Кубка России «Динамо» встретится со «Спартаком» 1 мая.

Бело-голубые занимают 3-е место в турнирной таблице , набрав 44 очка. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 6 очков. Завтра « » на своем поле сыграет с петербуржцами в матче 26-го тура.

Личка о матче с «Зенитом»: «Должны выиграть, если хотим участвовать в гонке за чемпионство. Хотим быть активными и давить»