Игнашевич о поражении от «Урала»: «Позорное судейство. Нельзя так судить в РПЛ»
Сергей Игнашевич назвал позорным судейство в матче против «Урала».
«Балтика» уступила «Уралу» (1:2) в игре 27-го тура Мир РПЛ.
На 15-й минуте в первом тайме в ворота калининградцев после видеопросмотра был назначен пенальти за удар Кирилла Малярова по ноге Ильи Ишкова в штрафной площади. Главным арбитром на матче работал Сергей Иванов.
– Забитый мяч в исполнении «Балтики» был наигранной комбинацией или так совпало?
– Первый гол, 50‑я секунда… Что там анализировать? Хорошо. Провели атаку – забили.
– Можно ли говорить, что ключевой эпизод в этой встрече – пенальти?
– Ключевой эпизод – это судейство. Мы не могли контролировать мяч, нам не свистелись фолы, а все спорные моменты, ауты, придуманные штрафные…
Мы не смогли справиться с давлением и допустили ошибку в конце игры.
Но ключевой момент – позорное судейство. Так нельзя судить, мне кажется, в РПЛ, – сказал главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич.
На мой взгляд, именно его непонятные решения сыграли главную роль в сегодняшнем поражении:
1. Ну какой Маляров, сыгравший за всю весну 64 минуты в РПЛ в первых двух матчах после возобновления ? Ведь именно он привез пенальти в абсолютно ненужной ситуации.
2. Почему опять выпускает Радмановаца на фланг защиты и опять с его фланга прилетает подача на гол (в матче ЦСКА с его фланга как раз прилетела подача на гол-фантом Глебова) ?
3. Зачем начали играть на удержание и выпустил Остоича, который практически не цеплялся за мячи против высокорослых ЦЗ Урала ?
> Позорная игра, нельзя так играть в футбол.