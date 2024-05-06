Игнашевич о поражении от «Урала»: «Позорное судейство. Нельзя так судить в РПЛ»

Теги Сергей Игнашевич премьер-лига Россия судьи Балтика Урал Сергей Сергеевич Иванов видеоповторы Матч ТВ Футбол

Сергей Игнашевич назвал позорным судейство в матче против «Урала».

«Балтика» уступила «Уралу» (1:2) в игре 27-го тура Мир РПЛ.

На 15-й минуте в первом тайме в ворота калининградцев после видеопросмотра был назначен пенальти за удар Кирилла Малярова по ноге Ильи Ишкова в штрафной площади. Главным арбитром на матче работал Сергей Иванов.

– Забитый мяч в исполнении «Балтики» был наигранной комбинацией или так совпало?

– Первый гол, 50‑я секунда… Что там анализировать? Хорошо. Провели атаку – забили.

– Можно ли говорить, что ключевой эпизод в этой встрече – пенальти?

– Ключевой эпизод – это судейство. Мы не могли контролировать мяч, нам не свистелись фолы, а все спорные моменты, ауты, придуманные штрафные…

Мы не смогли справиться с давлением и допустили ошибку в конце игры.

Но ключевой момент – позорное судейство. Так нельзя судить, мне кажется, в РПЛ, – сказал главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич.

21 комментарий
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Чушь несёт. Нормальное судейство было
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Нервишки видимо. Нормальное судейство было
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Редакторы перепутали текст интервью Хави ?
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Игра была не грубая для такого ответственнейшего матча для обеих команд. Никакой рубки, что там, Ионов получил единственное предупреждение уже ближе к окончанию игры. Винить в потере очека, практически гарантированного, надо прежде всего себя.
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В общем, обзырянились в ключевом на текущий момент матче за выживание. Теперь только чудо поможет ибо надо как минимум 2 выиграть в матчах с Динамо, Ростовом и Локо. Всякое возможно, но поражение прям прилично осложнило Балтике задачу.
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Если так взять, судейство и в других матчах позорное
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Судейство нормальное,пенальти чистый,Балтика играла плохо.
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Ответ LAOWAI
Иванов всем известная пр.......жная судейка
Че ты пишешь, судейство было нормальным
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Что-то Сергей Николаевич поплыл...

На мой взгляд, именно его непонятные решения сыграли главную роль в сегодняшнем поражении:
1. Ну какой Маляров, сыгравший за всю весну 64 минуты в РПЛ в первых двух матчах после возобновления ? Ведь именно он привез пенальти в абсолютно ненужной ситуации.
2. Почему опять выпускает Радмановаца на фланг защиты и опять с его фланга прилетает подача на гол (в матче ЦСКА с его фланга как раз прилетела подача на гол-фантом Глебова) ?
3. Зачем начали играть на удержание и выпустил Остоича, который практически не цеплялся за мячи против высокорослых ЦЗ Урала ?
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что за бред,им итак пенальти спорный не поставили
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Судья о матче.
> Позорная игра, нельзя так играть в футбол.
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в целом в чемпионате да, в отдельном матче Игнашевич приукрашивает
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Посидел рядом с Ивановым...
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Это эмоции.
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Игнашевич, позорная игра, нельзя так играть в РПЛ.
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Судейство норм, но даже если будет плохое, должен готовить к этому команду, любой адекватный человек будет понимать, что против Урала, Ахмата будут поддушивать априори, одни из 90х другие курируется главой республики, обоим нужны очки, с Ахматом забивали много, что тут мешало уничтожить
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Ответ mancity111
Чушь несёт. Нормальное судейство было
Свдиг по фазе из-за потенциального пополнения лучшей лиги мира.
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