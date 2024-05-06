Игнашевич о поражении от «Урала»: «Позорное судейство. Нельзя так судить в РПЛ»

Сергей Игнашевич назвал позорным судейство в матче против «Урала».

« » уступила « » (1:2) в игре 27-го тура Мир РПЛ.

На 15-й минуте в первом тайме в ворота калининградцев после видеопросмотра был назначен пенальти за удар Кирилла Малярова по ноге Ильи Ишкова в штрафной площади. Главным арбитром на матче работал .

– Забитый мяч в исполнении «Балтики» был наигранной комбинацией или так совпало?

– Первый гол, 50‑я секунда… Что там анализировать? Хорошо. Провели атаку – забили.

– Можно ли говорить, что ключевой эпизод в этой встрече – пенальти?

– Ключевой эпизод – это судейство. Мы не могли контролировать мяч, нам не свистелись фолы, а все спорные моменты, ауты, придуманные штрафные…

Мы не смогли справиться с давлением и допустили ошибку в конце игры.

Но ключевой момент – позорное судейство. Так нельзя судить, мне кажется, в , – сказал главный тренер «Балтики» .