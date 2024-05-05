Каманцев о замене арбитра ВАР в матче «Зенита»: «Шафеев обслуживал матч Первой лиги, там был очень сложный эпизод. До следующей игры 24 часа, решили дать возможность отдохнуть»
Павел Каманцев объяснил причину замены арбитра ВАР в матче «Зенита» и «Факела».
Команды встретятся 6 мая в рамках 27‑го тура Мир РПЛ. Главным арбитром игры назначен Алексей Сухой, за работу ВАР вместо Рафаэля Шафеева будет отвечать Алексей Амелин.
«Вчера Рафаэль обслуживал матч Первой лиги между «Родиной» и «Арсеналом». В добавленное время этой игры произошел очень сложный эпизод для арбитра.
С учетом того, что до следующего матча Рафаэля Шафеева оставалось меньше 24 часов, мы решили дать ему возможность отдохнуть», – сказал председатель судейского комитета РФС.
На матче «Зенита» с «Факелом» сменился арбитр ВАР – Амелин вместо Шафеева
Ведь комиссия может быть очень, очень, очень большой.