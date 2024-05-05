Каманцев о замене арбитра ВАР в матче «Зенита»: «Шафеев обслуживал матч Первой лиги, там был очень сложный эпизод. До следующей игры 24 часа, решили дать возможность отдохнуть»

Теги Зенит премьер-лига Россия РФС судьи Первая лига Арсенал Тула Факел видеоповторы Алексей Амелин Матч ТВ Родина Москва Павел Каманцев Рафаэль Шафеев Футбол

Павел Каманцев объяснил причину замены арбитра ВАР в матче «Зенита» и «Факела».

Команды встретятся 6 мая в рамках 27‑го тура Мир РПЛ. Главным арбитром игры назначен Алексей Сухой, за работу ВАР вместо Рафаэля Шафеева будет отвечать Алексей Амелин.

«Вчера Рафаэль обслуживал матч Первой лиги между «Родиной» и «Арсеналом». В добавленное время этой игры произошел очень сложный эпизод для арбитра.

С учетом того, что до следующего матча Рафаэля Шафеева оставалось меньше 24 часов, мы решили дать ему возможность отдохнуть», – сказал председатель судейского комитета РФС.

На матче «Зенита» с «Факелом» сменился арбитр ВАР – Амелин вместо Шафеева

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7 комментариев
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Ответ Otto Kretschmer
Оказывается для ВАРа тоже есть сложные эпизоды.
линии рисовать это серьезно. теперь неделю будет в себя приходить
+3
0
+3
Оказывается для ВАРа тоже есть сложные эпизоды.
+2
0
+2
У Казарцева в каждой игре сложный эпизод. Который ни хрена не сложный. Когда он отдохнёт? Туров 5 хотя бы
+2
0
+2
Блин! Вот бы мне за каждый сложный эпизод на работе давали по отгулу... Годами бы на работе не появлялся.
+2
0
+2
Ответ Ринат Ринат
линии рисовать это серьезно. теперь неделю будет в себя приходить
Мне кажется пора настала, спутники задействовать в помощь ВАРу, чтобы ВАР квалифицированно помогал главному арбитру.
+2
0
+2
Может у него нет карты Газпромбанка?
Ведь комиссия может быть очень, очень, очень большой.
0
0
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Ответ Otto Kretschmer
Оказывается для ВАРа тоже есть сложные эпизоды.
Просто не хотят открыто говорить,что судейка очередной раз накосячил. А там игрок Арсенала забил открыто подыграв себе рукой
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