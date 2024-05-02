Ташуев о критике Семака: «Вы что, обалдели? Человек выиграл 5 чемпионатов подряд, с какого перепугу он должен выигрывать каждый год?»

Теги Зенит Крылья Советов Ростов Сергей Семак премьер-лига Россия Сергей Ташуев Валерий Карпин Sports.ru Игорь Осинькин Футбол

Сергей Ташуев рассказал, почему завидует Игорю Осинькину и Валерию Карпину.

– Я все-таки пришел еще из советских времен. Тогда четко говорилось, что тренеру нужны два года для постановки игры.

Сейчас почти никому не дают столько времени, поэтому по-хорошему завидую Игорю Осинькину, который тренирует «Крылья» уже четыре сезона, Валерию Карпину, возглавляющему «Ростов» вообще семь лет.

Там все понимают, что слагаемых успеха очень много. Например, в прошлом сезоне «Крылья» остались в РПЛ только в последнем туре – и ничего, никто не умер, Осинькину по-прежнему доверяют.

– «Зенит» продлил контракт с Семаком до 2030 года. Если он его отработает, будет в команде двенадцать лет.

– Меня спрашивают: «Вот, Семак не станет чемпионом». Отвечаю: «Вы что, обалдели? Человек выиграл пять чемпионатов подряд, с какого перепугу он должен выигрывать каждый год?»

Семак абсолютно нормально работает. Человек может проиграть один чемпионат – что такого-то? – сказал бывший главный тренер «Факела» в интервью Sports. 

«Я дважды обыграл «Спартак» беднейшим «Факелом». Почему не могу работать в топ-клубе?» Интервью Сергея Ташуева

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9 комментариев
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Роман Ротенберг вообще не выигрывает, но ничего - контракт продлевают.

Так что да, все нормально :)
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-1
+16
Мы хотим золото! Точка.
+2
-2
0
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