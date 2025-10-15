В «Ростове» рассказали о проблемах с финансами: «Долги у клуба не первый день, они тянутся давно. В РФС выразили серьезную озабоченность, обращают внимание на дефицит источников»

В «Ростове» высказались о проблемах с финансированием.

Сегодня клуб объявил об уходе Арташеса Арутюнянца с поста президента.

«Сегодня поступило письмо от Российского футбольного союза, в котором выражается серьезная озабоченность финансовым состоянием ФК «Ростов».

В письме РФС обращает особое внимание на дефицит источников финансирования ФК «Ростов» на 2025 год, вызванный, в том числе неисполнением договорных обязательств по выделению средств от спонсоров и жертвователей, договоры с которыми были предоставлены в рамках прохождения процедуры лицензирования, а также сокращение количества спонсоров, жертвователей и партнеров клуба, прогнозируемое с 1 января 2026 года.

РФС просит руководство и собственников ФК «Ростов» оперативно принять меры по устранению сложившихся проблем для прохождения процедуры лицензирования на новый сезон.

Мы полностью разделяем озабоченность РФС в связи со сложившейся ситуацией и уже на протяжении нескольких месяцев предпринимаем соответствующие действия. К сожалению, эти долги у «Ростова» не первый день, они тянутся давно. Повторюсь, в последние месяцы мы действительно продвигаемся в решении этой проблемы, делаем все, чтобы улучшить текущую ситуацию. Команда продолжает работать в штатном режиме, впереди гостевая игра против «Спартака».

Что касается информации по поводу увольнения президента клуба, могу подтвердить, что Арташес Владимирович Арутюнянц покинул должность президента ФК «Ростов». Хочется поблагодарить его за эти годы в «Ростове», – сказал генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров.