Джейми Реднапп: «Уокер – это Rolls Royce, феноменальный игрок для «Сити». Он мог бы сыграть за Англию на Евро»
Джейми Реднапп высоко оценил игру Кайла Уокера.
«У Кайла Уокера еще есть несколько лет. Он стал лучше как защитник, потому что научился чувствовать опасность. Я вспоминаю его ранние годы, когда он полагался на свою скорость.
Он мог бы сыграть на позиции центрального защитника на Евро-2024 за сборную Англии. Он феноменальный игрок, и он подает пример. Вот это игрок для «Манчестер Сити»!
Ходили слухи о его уходе летом. Как его можно заменить? Уокер – это Rolls Royce», – сказал экс-игрок «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» в эфире Sky Sports.