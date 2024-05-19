Джейми Реднапп: «Уокер – это Rolls Royce, феноменальный игрок для «Сити». Он мог бы сыграть за Англию на Евро»

Теги Манчестер Сити Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Джейми Реднапп Кайл Уокер Евро-2024 Футбол

Джейми Реднапп высоко оценил игру Кайла Уокера.

«У Кайла Уокера еще есть несколько лет. Он стал лучше как защитник, потому что научился чувствовать опасность. Я вспоминаю его ранние годы, когда он полагался на свою скорость.

Он мог бы сыграть на позиции центрального защитника на Евро-2024 за сборную Англии. Он феноменальный игрок, и он подает пример. Вот это игрок для «Манчестер Сити»!

Ходили слухи о его уходе летом. Как его можно заменить? Уокер – это Rolls Royce», – сказал экс-игрок «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» в эфире Sky Sports.

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2 комментария
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Он уже сыграл в полуфинале 2018 с хорватами, где на его неумении играть в центре, сборную англии и подловили
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