Бельерин о критике за политические высказывания: «Это цена, которую приходится платить. Мы живем в поляризованном мире. Я пытаюсь использовать эту платформу во благо – ради других»

Эктор Бельерин отреагировал на критику за политические высказывания.

«Это цена, которую приходится платить, за то, чтобы высказывать свое мнение – не знаю, как это выглядит в глазах фанатов. Это плата за то, чтобы иметь свое мнение, быть честным, показывать себя таким, какой ты есть...

Мы живем в поляризованном мире. Много раз меня критиковали не только за то, что я делаю на поле, но и за то, что происходит за его пределами. Я знаю, что это произойдет, и я должен смириться с этим, потому что по-другому я не могу. Если бы я не был футболистом, я бы точно так же высказывал свое мнение.

У меня есть эта платформа. Мы несем ответственность за то, чтобы использовать ее во благо; каждый человек пользуется этим по-своему. Я использую ее так, как считаю нужным – не ради себя, а ради других. Если бы я заботился о своих собственных интересах, я бы говорил о совсем других вещах.

Часто это неудобная позиция, но я делаю это не для того, чтобы меня больше принимали в обществе или чтобы болельщики больше или меньше любили меня. Я делаю это бескорыстно, но в то же время это важные и реальные темы. Дайте мне микрофон, и я скажу вам, что я думаю. Задайте мне вопрос, и я не буду ничего скрывать.

Меня поддерживают мои партнеры по команде. И многие из тех, кто думает не так, как я. Мы учимся друг у друга. Мы ведем важные беседы; нас всех определяет наш жизненный опыт, но мы живем в очень напряженной политической и социальной среде, и за откровения приходится платить, а это не всегда легко.

Я не верю тем, кто говорит, что это их не задевает, потому что мы люди, и нам больно, когда нас оскорбляют. Это цена, которую приходится платить. Я предпочитаю быть тем, кто я есть, быть настоящим и позволять всему дерьму литься на меня, чем пытаться быть тем, кем я не являюсь», – сказал защитник «Бетиса » в интервью ABC.

