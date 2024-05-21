Семшов о борьбе за чемпионство в РПЛ: «У «Зенита» шансы выше, чем у «Динамо». Мы знаем, как тяжело играть в Краснодаре»
Игорь Семшов оценил шансы «Зенита» и «Динамо» на чемпионство.
Перед заключительным туром Мир РПЛ «Динамо» лидирует в таблице, опережая «Зенит» на 2 очка. Для чемпионства бело-голубым достаточно сыграть вничью с «Краснодаром».
– Вы говорили, что чемпионом России станет кто-то кроме «Зенита» не раньше, чем через пять лет. Сейчас ближе всего к чемпионству «Динамо». Ваше мнение не поменялось?
– Нет. Сейчас для «Зенита» очень хорошая ситуация. Два клуба, которые также борются за чемпионство – «Динамо» и «Краснодар» – играют между собой.
– Но «Динамо» устроит даже ничья.
– Да. Но мы знаем, как тяжело играть в Краснодаре. Так что у «Зенита» лучше шансы, чем у «Динамо» и «Краснодара», – сказал бывший игрок «Динамо» и «Зенита».
Это "Зенит" может.