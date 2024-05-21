Семшов о борьбе за чемпионство в РПЛ: «У «Зенита» шансы выше, чем у «Динамо». Мы знаем, как тяжело играть в Краснодаре»

Теги Зенит Игорь Семшов премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Футбол

Игорь Семшов оценил шансы «Зенита» и «Динамо» на чемпионство.

Перед заключительным туром Мир РПЛ «Динамо» лидирует в таблице, опережая «Зенит» на 2 очка. Для чемпионства бело-голубым достаточно сыграть вничью с «Краснодаром».

– Вы говорили, что чемпионом России станет кто-то кроме «Зенита» не раньше, чем через пять лет. Сейчас ближе всего к чемпионству «Динамо». Ваше мнение не поменялось?

– Нет. Сейчас для «Зенита» очень хорошая ситуация. Два клуба, которые также борются за чемпионство – «Динамо» и «Краснодар» – играют между собой.

– Но «Динамо» устроит даже ничья.

– Да. Но мы знаем, как тяжело играть в Краснодаре. Так что у «Зенита» лучше шансы, чем у «Динамо» и «Краснодара», – сказал бывший игрок «Динамо» и «Зенита».

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6 комментариев
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Странная логика, хотя о чём я
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Легенда Торпедо. Джентельмен и пинальщик под зад. Пишите полностью.
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... И не выиграть у "Ростова", как у "Факела".
Это "Зенит" может.
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Ну и чушь. Над мусаевским Краснодаром только ленивый не надругался. Динамо уже можно поздравлять с чемпионством, а Семака и его великолепный штаб – с продлением контракта 😎
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Этот кривоногий кавалерист Кубань имеет ввиду? как год на севере меняет человека, удивительно.
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Ответ Михаил Опякин
Легенда Торпедо. Джентельмен и пинальщик под зад. Пишите полностью.
Вполне справедливо Чеботареву тогда влепил.
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