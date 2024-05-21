«Зенит» может финансово простимулировать «Краснодар». Но «быки» не бедствуют, это не какие-то голодранцы, которые под забором сидят». Белоус о 30-м туре РПЛ

Теги Зенит Юрий Белоус премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Футбол

Юрий Белоус допустил, что «Зенит» финансово простимулирует «Краснодар».

Перед заключительным туром Мир РПЛ «Динамо», «Зенит» и «Краснодар» сохраняют шансы на чемпионство. Москвичи лидируют в таблице с 56 баллами. 

В 30-м туре чемпионата «Краснодар» примет «Динамо», а «Зенит» встретится с «Ростовом». 

«Зенит» может финансово простимулировать «Краснодар». Но «быки» нуждаются в победе, как в воздухе. Они в случае победы над «Динамо» и невыигрыша «Зенита» у «Ростова» могут стать чемпионами. Наверное, все-таки сине-бело-голубые ростовчан обыграют. Краснодарские ребята будут запредельно мотивированы.

Дополнительная премия никогда не помешает, конечно. «Быки» и без денег захотят обыграть «Динамо». Многие говорят, что третья сторона может стимулировать, но они это делают для хорошей игры, победы. Такие моменты были, есть и, наверное, будут всегда.

«Краснодар» не бедствует, это не какие-то голодранцы, которые под забором сидят. Зарплату игроки получают, прекрасный стадион, город ходит на футбол. Поэтому они будут замотивированы и без участия третьих клубов», – сказал бывший вице-президент «Локомотива».

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51 комментарий
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Сразу видно руководителя фк Москва и кореша Лужкова. Дед и не в курсе, что Краснодар сам может стать чемпионом.
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Обожаю такие рассуждения.
Я думаю, что Зенит может простимулировать. А может и не может, я же не знаю, но я все равно скажу, все равно за свои слова отвечать не надо.
Да и Краснодар будет максимально мотивирован, потому что имеет все шансы на чемпионство, но все равно Зенит может. Правда не знаю зачем и как.
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Динамо и Краснодар скинутся и простимулируют Ростов. ))
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Ответ ZarvuR2020
Сразу видно руководителя фк Москва и кореша Лужкова. Дед и не в курсе, что Краснодар сам может стать чемпионом.
Зенит даст денег Краснодару, Краснодар их передаст Ростову. ПРОФИТ
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Уже есть видео - газпромовский фургон доверху набитый купюрами проследовал по направлению Краснодара, в обход Москвы.
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Ответ Валерий Анташов
Динамо и Краснодар скинутся и простимулируют Ростов. ))
Это невозможно, менты давать не могут, приучены только брать.
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Полнейшая хрень.Зачем?Краснодар претендует на золото сам.Обыгрывай Динамо и минимум серебро-лучший результат клуба за всю историю.
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Ну и, загрызут этого Белоуса депутаты и остальные, как Безрукова за слова о финансовом стимулировании, или это другое?
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Ответ Дмитрий Шиянов
Срочно проверить Белоуса, Новичков - настало твое время. Или Зениту можно?
Дед рассуждает о гипотетической возможности (и то в силу того, что так делали во времена его молодости).
Пользователи спортса: А почему Зениту можно, ыыыыы!
+6
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А руководство РФС и депутаты всякие не хотят разобрать эту реплику Белоуса? А то футболиста Безрукова за его шутку уже разве что "за 101-й километр от Магадана" не сослали ))
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Обыграет Динамо - значит Зенит денег дал, проиграет - значит договорняк и Динамо денег дали. Ничья - тоже договорняк и Динамо денег дали. Все ж просто.
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Данного типа к футболу близко подпускать нельзя.
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Ответ Гиперактивный осьминог
Ну и, загрызут этого Белоуса депутаты и остальные, как Безрукова за слова о финансовом стимулировании, или это другое?
Вообще это другое. Безруков - участник событий после сделанного результата. А Белоусов - дед у подъезда.
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Белоус низок.
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Ответ schwein
Обожаю такие рассуждения. Я думаю, что Зенит может простимулировать. А может и не может, я же не знаю, но я все равно скажу, все равно за свои слова отвечать не надо. Да и Краснодар будет максимально мотивирован, потому что имеет все шансы на чемпионство, но все равно Зенит может. Правда не знаю зачем и как.
Максимально будет Динамо мотивированы, они могут войти в историю футбола. Но там Лещук есть)
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Новичок, настало твоё время...
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Если продолжать его рассуждения, получается, уникальная ситуация: "Зениту" надо простимулировать "Краснодар", а "Краснодару " "Ростов" - соперника того самого "Зенита".
Бред, конечно.
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Ответ Xell
Договорняк могут сыграть по 0—0.Я не представляю как тогда Зенит будет месяц ныть и орать)
Как цска с локо в 2014, когда чорлука дал голевой пас на тошича)
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Неужели кто-то сомневался в том, что в течение прошлых пяти сезонов все свои победы Зенит одержал проплачивая противников? Московские бабушки могут это подтвердить, их пенсии резко сократились, проклятый Газпром использовал их на покупку чемпионств. А в этом сезоне Зенит решил сэкономить на взятках, и вот результат - чемпионство может уплыть.
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Ответ Гиперактивный осьминог
Ну и, загрызут этого Белоуса депутаты и остальные, как Безрукова за слова о финансовом стимулировании, или это другое?
Вово,тоже хотел написать об этом,не успел）
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Ответ box2box2
Краснодар и так сольет, всем понятно без всяких стимуляций, или Москва даст больше....
Без вариантов...
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Ответ Бродяга-симпатяга
Белоус хрени не скажет
Как видешь,сказал.
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Уже начата проверка против Белоуса и его деятельности в годы,когда он имел доступ к динейро. Высказывания будут обсуждать все кому не лень.
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" может простимулировать.." и дальше , что Краснодар и без этого мотивирован итд, тогда зачем он придумывает,что Зенит " может" мотивировать"?
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А ещё нужно простимулировать Динамо и Ростов.😉😉😉
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Интересно, а на него тоже депутаты ополчатся?
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Белоусов хочет сказать, что в России есть голодранцы? Иноагентство?
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Депутат Новичков: "Гражданин Белоус - комик?"
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Как это простимулировать? Это ж запрещено уставом РПЛ!!!
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Начинаются вот эти разговоры. Не сомневался в их вбросах. В пятницу количество таких постов утроится
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