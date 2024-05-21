«Зенит» может финансово простимулировать «Краснодар». Но «быки» не бедствуют, это не какие-то голодранцы, которые под забором сидят». Белоус о 30-м туре РПЛ

Юрий Белоус допустил, что «Зенит» финансово простимулирует «Краснодар».

Перед заключительным туром Мир «Динамо», « » и « » сохраняют шансы на чемпионство. Москвичи лидируют в таблице с 56 баллами.

В 30-м туре чемпионата «Краснодар» примет « », а «Зенит» встретится с «Ростовом».

«Зенит» может финансово простимулировать «Краснодар». Но «быки» нуждаются в победе, как в воздухе. Они в случае победы над «Динамо» и невыигрыша «Зенита» у «Ростова» могут стать чемпионами. Наверное, все-таки сине-бело-голубые ростовчан обыграют. Краснодарские ребята будут запредельно мотивированы.

Дополнительная премия никогда не помешает, конечно. «Быки» и без денег захотят обыграть «Динамо». Многие говорят, что третья сторона может стимулировать, но они это делают для хорошей игры, победы. Такие моменты были, есть и, наверное, будут всегда.

«Краснодар» не бедствует, это не какие-то голодранцы, которые под забором сидят. Зарплату игроки получают, прекрасный стадион, город ходит на футбол. Поэтому они будут замотивированы и без участия третьих клубов», – сказал бывший вице-президент «Локомотива».