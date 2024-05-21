Кордоба о матче с «Динамо»: «Сделаем все возможное, чтобы завоевать титул. «Краснодар» играет дома, нужно воспользоваться этим преимуществом»

Джон Кордоба высказался о заключительном матче сезона «Краснодара».

25 мая « » сыграет с «Динамо» на своем поле в последнем 30-м туре Мир .

«В матче с « » сделаем все возможное, чтобы завоевать титул. Мы играем дома, и нам нужно воспользоваться этим преимуществом», – сказал нападающий «Краснодара».

«Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает на 2 очка. « » – на третьем месте с 53 очками.