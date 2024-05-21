Кордоба о матче с «Динамо»: «Сделаем все возможное, чтобы завоевать титул. «Краснодар» играет дома, нужно воспользоваться этим преимуществом»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Джон Кордоба Футбол

Джон Кордоба высказался о заключительном матче сезона «Краснодара».

25 мая «Краснодар» сыграет с «Динамо» на своем поле в последнем 30-м туре Мир РПЛ.

«В матче с «Динамо» сделаем все возможное, чтобы завоевать титул. Мы играем дома, и нам нужно воспользоваться этим преимуществом», – сказал нападающий «Краснодара».

«Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает на 2 очка. «Краснодар» – на третьем месте с 53 очками.

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6 комментариев
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В это можно было бы поверить будь тренером Ивич, а не физрук Мусаев
А так я в сказки не верю и считаю, что уже надо готовиться к финалу Кубка, титул в этом году упущен
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Питер аплодирует стоя!
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Какой титул?) Он наивный думает что Зенит дома молодёжке Ростова проиграет?
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Ответ SMART789
В это можно было бы поверить будь тренером Ивич, а не физрук Мусаев А так я в сказки не верю и считаю, что уже надо готовиться к финалу Кубка, титул в этом году упущен
Адекватный комент 👍🏻
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