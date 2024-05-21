Газизов о тратах на Fan ID: «Около 150 млн рублей только на оборудование. Все этапы допуска – около 350 млн»
Шамиль Газизов высказался о стоимости оборудования для Fan ID на стадионе.
В следующем сезоне махачкалинское «Динамо» сыграет в Мир РПЛ впервые в своей истории.
– Какие конкретно пункты осталось закрыть по лицензированию?
– Прошли все пункты, включая финансовые отчетности. Остался только вопрос, связанный со стадионом. Но все дорожные карты есть, работы ведутся строго по плану, без задержек. Уверен, что к 15 июня будем готовы.
– А что конкретно осталось?
– Мелочи. Основное – система Fan ID, система контроля, безопасности. Все устанавливается. Остальное – где-то подлатать, где-то подшаманить. Обычная работа, которая всегда на стадионе присутствует. Руководство стадиона – большие молодцы, понимают всю ответственность.
– Сколько стоит оснастить стадион системой Fan ID?
– На сегодня выходит около 150 миллионов. Это только само оборудование. И хотя «Анжи-Арена» – современная арена, все этапы допуска – около 350 миллионов рублей. Деньги вкладывают хозяева стадиона, за что им огромное спасибо, – сказал генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов.