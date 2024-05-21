Газизов о тратах на Fan ID: «Около 150 млн рублей только на оборудование. Все этапы допуска – около 350 млн»

Теги премьер-лига Россия Анжи-Арена Шамиль Газизов Fan ID деньги Динамо Махачкала Футбол

Шамиль Газизов высказался о стоимости оборудования для Fan ID на стадионе.

В следующем сезоне махачкалинское «Динамо» сыграет в Мир РПЛ впервые в своей истории.

– Какие конкретно пункты осталось закрыть по лицензированию?

– Прошли все пункты, включая финансовые отчетности. Остался только вопрос, связанный со стадионом. Но все дорожные карты есть, работы ведутся строго по плану, без задержек. Уверен, что к 15 июня будем готовы.

– А что конкретно осталось?

– Мелочи. Основное – система Fan ID, система контроля, безопасности. Все устанавливается. Остальное – где-то подлатать, где-то подшаманить. Обычная работа, которая всегда на стадионе присутствует. Руководство стадиона – большие молодцы, понимают всю ответственность.

– Сколько стоит оснастить стадион системой Fan ID?

– На сегодня выходит около 150 миллионов. Это только само оборудование. И хотя «Анжи-Арена» – современная арена, все этапы допуска – около 350 миллионов рублей. Деньги вкладывают хозяева стадиона, за что им огромное спасибо, – сказал генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов.

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18 комментариев
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За весь сезон на такую сумму билетов не продадут 😂😂😂
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300 Млн, это ж за сколько лет всё окупиться? За 500🤣🤣🤣
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С этим фан-уйди получилось, как в "Жмурках": нашли на бильярдном столе лужу и в ней утонули
+8
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В первом дивизионе на безопасность значит плевать?🤣
+5
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+5
Ответ Yujanin
В первом дивизионе на безопасность значит плевать?🤣
Конечно, как и в кубке. Болелы убивают друг друга исключительно на матчах РПЛ, на других запрещено )) В низших лигах в Бийсках и Рубцовсках вообще вход на стадион только во фраках, там самые ответственные фанаты )))
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Работа работается, бабло пилится
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100 лямов из них - откат
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3,5 млн. евро за несколько десятков турникетов со считывающим устройством? Сколько ж там пилят?
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Есть еще вопросы, зачем фан айди? Гыгы...
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Ответ Только Крылья
Значит, ты выиграл🤘🤘🤘
УРРРА, хоть что-то выиграл на спортсе! Бесплатный урок рок русского языка 👍 я только за! Спасибо, что подсказали .
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У этого барыги всё по 350. С Федуна такую же сумму пытался взыскать. Нашлись, все-таки, лохозавры.
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Лучшая мира же
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Самое главное достижение - Газизов опять вернулся к кормушке....
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Ответ Роман Шаров
300 Млн, это ж за сколько лет всё окупиться? За 500🤣🤣🤣
Что произойдет раньше - ты выучишь правило "тся/ться" или у них там это все окупится? Я вот хз
+3
-3
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Ответ Только Крылья
Что произойдет раньше - ты выучишь правило "тся/ться" или у них там это все окупится? Я вот хз
Спасибо братан, что подсказал, пойду исправлять! 🤣🤣🤣👍👍👍
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Ответ Yujanin
В первом дивизионе на безопасность значит плевать?🤣
Это же, как-будто разница такая большая между лигами по посещаемости.
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