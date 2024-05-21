Газизов о тратах на Fan ID: «Около 150 млн рублей только на оборудование. Все этапы допуска – около 350 млн»

Шамиль Газизов высказался о стоимости оборудования для Fan ID на стадионе.

В следующем сезоне махачкалинское «Динамо» сыграет в Мир РПЛ впервые в своей истории.

– Какие конкретно пункты осталось закрыть по лицензированию?

– Прошли все пункты, включая финансовые отчетности. Остался только вопрос, связанный со стадионом. Но все дорожные карты есть, работы ведутся строго по плану, без задержек. Уверен, что к 15 июня будем готовы.

– А что конкретно осталось?

– Мелочи. Основное – система Fan ID, система контроля, безопасности. Все устанавливается. Остальное – где-то подлатать, где-то подшаманить. Обычная работа, которая всегда на стадионе присутствует. Руководство стадиона – большие молодцы, понимают всю ответственность.

– Сколько стоит оснастить стадион системой Fan ID?

– На сегодня выходит около 150 миллионов. Это только само оборудование. И хотя « » – современная арена, все этапы допуска – около 350 миллионов рублей. Деньги вкладывают хозяева стадиона, за что им огромное спасибо, – сказал генеральный директор махачкалинского « » .