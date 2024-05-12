Глава РПЛ Алаев о расширении: «Команды из первой пятерки ФНЛ с большим трудом проходят лицензирование. Ну о чем мы говорим?»

Президент Мир РПЛ объяснил, почему лига не будет расширяться.

«Уверенности в том, что у новичков РПЛ все будет в порядке в плане финансирования, логистики и других вопросов, у меня нет.

Я, наверное, даже с тревогой жду заседания комиссии по лицензированию, где они должны будут получить лицензии. Это к разговору о расширении РПЛ: многие команды из первой пятерки с большим трудом проходят процесс лицензирования. Ну о чем мы говорим?

Мы придем к тому, что вопрос лицензирования не будет возникать. Как это и должно быть – автоматически с точки зрения инфраструктуры, финансов, готовности команд к Премьер-лиге.

Сейчас вы видите, какие, к сожалению, стадионы, какая финансовая составляющая. Клубы называть не буду, некорректно давать оценку клубам из лиги, которой я не занимаюсь.

Я просто хочу, чтобы руководство регионов и клубов, акционеры сделали все, чтобы технически получить лицензию. Раз клубы по спортивному принципу добились права выступать в », – сказал .

В Мелбет Первой лиге махачкалинское «Динамо» и « » занимают первое и второе места, которые дают прямой выход в РПЛ. На третьей и четвертой строчках располагаются «Акрон» и « » – эти места позволяют принять участие в стыковых матчах за место в Премьер-лиге.