Глава РПЛ Алаев о расширении: «Команды из первой пятерки ФНЛ с большим трудом проходят лицензирование. Ну о чем мы говорим?»

Теги Химки премьер-лига Россия Первая лига Арсенал Тула Александр Алаев стадионы кризис Р-Спорт деньги Акрон Динамо Махачкала регламент Футбол

Президент Мир РПЛ объяснил, почему лига не будет расширяться.

«Уверенности в том, что у новичков РПЛ все будет в порядке в плане финансирования, логистики и других вопросов, у меня нет.

Я, наверное, даже с тревогой жду заседания комиссии по лицензированию, где они должны будут получить лицензии. Это к разговору о расширении РПЛ: многие команды из первой пятерки ФНЛ с большим трудом проходят процесс лицензирования. Ну о чем мы говорим?

Мы придем к тому, что вопрос лицензирования не будет возникать. Как это и должно быть – автоматически с точки зрения инфраструктуры, финансов, готовности команд к Премьер-лиге.

Сейчас вы видите, какие, к сожалению, стадионы, какая финансовая составляющая. Клубы называть не буду, некорректно давать оценку клубам из лиги, которой я не занимаюсь.

Я просто хочу, чтобы руководство регионов и клубов, акционеры сделали все, чтобы технически получить лицензию. Раз клубы по спортивному принципу добились права выступать в РПЛ», – сказал Александр Алаев.

В Мелбет Первой лиге махачкалинское «Динамо» и «Химки» занимают первое и второе места, которые дают прямой выход в РПЛ. На третьей и четвертой строчках располагаются «Акрон» и «Арсенал» – эти места позволяют принять участие в стыковых матчах за место в Премьер-лиге.

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12 комментариев
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Ответ RBChannel
Балтику оставьте. Отличная команда, город, стадион. 🏟️
Отличная команда, но почему-то на 15 месте. Где-то закрался просчет
+8
-2
+6
Зачем вообще было поднимать эту тему когда-то. Тут год за годом оказывается,что зимой в России снег бывает. Поле одно пригодное для игры зимой,а уж в регионах,то и того порой бывает хуже.
+4
-2
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Ответ Мне пофиг, я из леса
То есть лучше Химки, которые придут на то же 15 место но с пустым стадионом?
То есть лучше не вылетать заняв 15 место и наплевав на все принципы соревнований остаться потому что Калининграду построили стадион к Чемпионату мира а Тольятти и Махачкале нет?
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Ответ pavlenko_15
Так может упростить процедуру лицензирования? Алания в том году вон не прошла лицензирование, потому что стадион на реконструкции, спокойно могли бы играть в Грозном. Нет же, не дали. К чему такие жесткие рамки? Расширьте лигу, дайте возможность им зарабатывать. К ним спонсоры придут, те же букмекерские компании.
Как они будут зарабатывать? На входных билетах? Стадион в Тольятти - 3000 мест, в Махачкале 5500.Если в Тольятти он ещë может быть заполнен, то в Махачкале кроме мордобоя люди ничем не интересуются. А спонсоры приходят только к успешным командам.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Как они будут зарабатывать? На входных билетах? Стадион в Тольятти - 3000 мест, в Махачкале 5500.Если в Тольятти он ещë может быть заполнен, то в Махачкале кроме мордобоя люди ничем не интересуются. А спонсоры приходят только к успешным командам.
А смысл делать огромные стадионы, на которые 500 человек будет ходить? Торпедо, Химки, Ахмат. В Мордовии вообще отгрохали стадион и зачем? Еврокубки нам не грозят, сделайте послабления. А так какой смысл соревновательный в фнл, если 90% команд даже не пытаются бороться за выход, понимая что их туда никто не пустит.
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