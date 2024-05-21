Агент Сафонов о Тюкавине: «Взрослый не по годам. Не любит тусовки, семейный человек. С первых больших денег купил отцу машину, позже – квартиру для семьи»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Алексей Сафонов Константин Тюкавин Футбол

Агент Алексей Сафонов рассказал, какой Константин Тюкавин в обычной жизни.

«Косте в июне 22 будет, но он не по годам взрослый. Не любит тусовки, семейный человек. С родителями постоянно на связи. С первых больших денег купил отцу машину. Позже – квартиру для семьи. Ему неинтересны ставки, покупки ради покупок. Он всегда такой был – продуманный. Посмеиваюсь иногда: «У Кости все ходы просчитаны».

Летом женился, но это его никак не изменило. Они же с Аленой 100 лет знакомы, еще со школы – ее отец играл с отцом Кости в сборной.

Костя по натуре однолюб. Мне нравится, что у них взаимное уважение: Алена понимает, когда Косте надо отдохнуть. Не из той категории жен, которые: «Ой, пошли на дискотеку, ой, а пойдем еще туда-то». Идеальная пара. Хотя не люблю такие вещи говорить, чтобы не сглазить. Дай бог, все нормально будет. Скоро папой станет.

Главное его хобби – рыбалка. Даже на Мальдивах умудрился как-то выловить парусника на 50 кг. Там таких два года не видели, а он в отпуске нашел. Иногда ездит в Киров (к родственникам жены) на подледную рыбалку. Потом мне радостный фотки отправляет. Наверное, ловля – возможность отвлечься, подумать о жизни – никто не звонит, не достает. Медитация, – сказал Сафонов в интервью Спортс

21-летний Тюкавин в этом сезоне забил 15 голов и отдал 9 голевых за 29 матчей МИР РПЛ. Всего за «Динамо»128 матчей и 40 голов. Его статистика – тут.

А какой Тюкавин в жизни?

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8 комментариев
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Мне кажется новое поколение это более сознательное чем предыдущие , уже так не кутят
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Ответ Кирилл Демченко
Мне кажется новое поколение это более сознательное чем предыдущие , уже так не кутят
С чего бы это вдруг? И в предыдущем поколении было много сознательных, как вы говорите: Жирков, Игнашевич, Семак, например. Да всегда все разные.
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А ещё крестиком вышивать умеет.
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Сафонов включился в работу. Трансферное европейское окно приближается
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А видели бы вы какая у него капуста выросла.....
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Отец Тюкавина, если я правильно помню, является многократным чемпионом мира по хоккею с мячом. Если такому выдающемуся и заслуженному спортсмену новую машину покупает сын-футболист, то мне немножечко грустно за хоккей с мячом...
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