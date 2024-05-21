Агент Сафонов о Тюкавине: «Взрослый не по годам. Не любит тусовки, семейный человек. С первых больших денег купил отцу машину, позже – квартиру для семьи»

Агент Алексей Сафонов рассказал, какой Константин Тюкавин в обычной жизни.

«Косте в июне 22 будет, но он не по годам взрослый. Не любит тусовки, семейный человек. С родителями постоянно на связи. С первых больших денег купил отцу машину. Позже – квартиру для семьи. Ему неинтересны ставки, покупки ради покупок. Он всегда такой был – продуманный. Посмеиваюсь иногда: «У Кости все ходы просчитаны».

Летом женился, но это его никак не изменило. Они же с Аленой 100 лет знакомы, еще со школы – ее отец играл с отцом Кости в сборной.

Костя по натуре однолюб. Мне нравится, что у них взаимное уважение: Алена понимает, когда Косте надо отдохнуть. Не из той категории жен, которые: «Ой, пошли на дискотеку, ой, а пойдем еще туда-то». Идеальная пара. Хотя не люблю такие вещи говорить, чтобы не сглазить. Дай бог, все нормально будет. Скоро папой станет.

Главное его хобби – рыбалка. Даже на Мальдивах умудрился как-то выловить парусника на 50 кг. Там таких два года не видели, а он в отпуске нашел. Иногда ездит в Киров (к родственникам жены) на подледную рыбалку. Потом мне радостный фотки отправляет. Наверное, ловля – возможность отвлечься, подумать о жизни – никто не звонит, не достает. Медитация, – сказал в интервью Спортс.

21-летний в этом сезоне забил 15 голов и отдал 9 голевых за 29 матчей МИР . Всего за « »128 матчей и 40 голов. Его статистика – тут.

А какой Тюкавин в жизни?