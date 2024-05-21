Агент Тюкавина о «Реале»: «Косте только 22 будет – может, и поиграет там. Как говорил «Газпром»: «Мечты сбываются»
Агент Константина Тюкавина высказался о возможности перехода форварда в «Реал».
21-летний форвард московского «Динамо» в этом сезоне забил 15 голов и отдал 9 голевых за 29 матчей Мир РПЛ. Всего за бело-голубых он провел 128 матчей и забил 40 голов.
«Реалом» он увлекся во время Криштиану – собирает майки с ним. Есть мадридская – я попросил через Дмитрия Черышева, его сын Денис там играл тогда. Из «МЮ» через агентов тоже привозили футболку Роналду. Теперь вот из Саудовской Аравии пообещали. Небольшая коллекция набралась.
Мечтает ли он сам оказаться в «Реале»? Я бы так не формулировал. Косте только 22 будет. Может, и поиграет там. Слушай, как говорил «Газпром»: «Мечты сбываются».
Видел новости про интерес «Атлетико», но до 30-го тура даже говорить не хочу. Какие-то предложения есть, но встречаться – не значит жениться. Знаешь, как говорят: «Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах». Но из «Динамо» он – только в Европу.
Только, повторюсь, сейчас главное – матч в Краснодаре. Очень хочется, чтобы все получилось. Чтобы потом еще 50 лет не ждать», – сказал Алексей Сафонов в интервью Спортс.