Агент Константина Тюкавина высказался о возможности перехода форварда в «Реал».

21-летний форвард московского «Динамо» в этом сезоне забил 15 голов и отдал 9 голевых за 29 матчей Мир . Всего за бело-голубых он провел 128 матчей и забил 40 голов.

« » он увлекся во время – собирает майки с ним. Есть мадридская – я попросил через , его сын там играл тогда. Из «МЮ» через агентов тоже привозили футболку Роналду. Теперь вот из Саудовской Аравии пообещали. Небольшая коллекция набралась.

Мечтает ли он сам оказаться в «Реале»? Я бы так не формулировал. Косте только 22 будет. Может, и поиграет там. Слушай, как говорил «Газпром»: «Мечты сбываются».

Видел новости про интерес «Атлетико», но до 30-го тура даже говорить не хочу. Какие-то предложения есть, но встречаться – не значит жениться. Знаешь, как говорят: «Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах». Но из «Динамо» он – только в Европу.

Только, повторюсь, сейчас главное – матч в Краснодаре. Очень хочется, чтобы все получилось. Чтобы потом еще 50 лет не ждать», – сказал Алексей Сафонов в интервью Спортс.

А какой Тюкавин в жизни?